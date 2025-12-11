Елка по цене минималки: сколько стоит новогоднее дерево на "Барабашово" в Харькове

Только актуальные цены

В канун праздников на рынке "Барабашово" в Харькове традиционно оживляется торговля новогодними товарами, особенно искусственными елками. Ассортимент большой, а цены сильно разнятся в зависимости от вида и размера дерева.

Что нужно знать

Цены на елки – от 1000 до 5000 грн

Самораскладные модели стоят дороже всего

Зеленые елки дешевле заснеженных

"Телеграф" выяснил, сколько харьковчанам придется заплатить за искусственную елку в декабре. Стоимость новогодних деревьев колеблется от одной до пяти тысяч гривен, рассказывает харковская блоггер karamelka0412 в своем TikTok.

Самые дорогие модели – самораскладные на шарнирах, самые дешевые – обычные зеленые без украшений. Цены зависят от высоты, наружного оформления и типа крепежа.

Заснеженные елки: самый дорогой вариант для праздников

Продавцы на "Барабашово" предлагают несколько видов заснеженных елок разной высоты. Самая дорогая модель – самораскладная на шарнирах высотой 180 сантиметров. За нее просят 5100 гривен. Такая елка ракладывается автоматически, без труда.

Похожая по высоте заснеженная елка, но на проволочке стоит дешевле – 3500 гривен. Разница в том, что такое дерево состоит из трех частей, которые нужно собирать вручную.

Другой вариант заснеженной елки высотой 180 сантиметров можно купить за 3100 гривен. Меньшая модель, высотой 150 сантиметров, обойдется в 2000 гривен. Самое высокое заснеженное дерево на рынке – 210 сантиметров – стоит 5000 гривен.

Зеленые елки: бюджетные варианты для покупателей

Зеленые искусственные елки без снега на "Барабашово" продают подешевле. Стоимость таких моделей начинается с тысячи гривен. Обычная зеленая елка высотой в два метра стоит именно столько – 1000 гривен.

Чуть дороже – 1100 гривен – просят за зеленую елку с белыми кончиками высотой два метра. Модель с шишками и калиной высотой 220 см можно купить за 1700 гривен. Двухметровая елка с такими же украшениями обойдется в 1500 гривен.

Елки премиум-класса: голубые и специальные модели

На рынке также продают более дорогие зеленые и голубые елки другого вида. Дерево высотой 180 сантиметров стоит 2700 гривен, а модель высотой 210 сантиметров – 3900 гривен.

Также продают елки "Буковельская" и "Смерека". Дерево высотой 180 сантиметров можно купить за 2000 гривен. Модель высотой 210 сантиметров стоит 3000 гривен. Эти варианты отличаются особым видом веток и формой дерева.

Блогерша рассказала о ценах на елки в Харькове

Вместе с тем блогеры уверяют, что в супермаркетах цены на искусственные елки значительно выше, чем на рынке "Барабашово". В частности, Vlados Dvizh в своем TikTok говорит, что в популярных сетях магазинов елки продают по 8, 16 и даже 19 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Терехов объяснил, зачем Харьков снова украсили к праздникам, несмотря на критику. Мэр рассказал правду о декорациях.