Нужно немедленно идти в ЦПАУ? Будут ли действительны документы со старыми названиями улиц

При обновлении документов услуга для некоторых будет бесплатной

В Украине продолжается переименование улиц и населенных пунктов, из-за чего у многих граждан возникает практический вопрос: нужно ли менять данные в паспорте, регистрации места жительства и документах на недвижимость.

Закон не обязывает граждан обновлять данные о месте жительства в документах после переименования улицы, ведь сама регистрация места жительства при этом не меняется. Об этом сообщает Правительственный портал.

Вся информация о месте жительства хранится в электронном демографическом реестре, где фиксируют и старое, и новое название улицы. По желанию эти изменения можно внести позже — например, когда будете менять паспорт или фамилию.

Запись в паспорте

Документы на недвижимость

Свидетельства о праве собственности, договорах купли-продажи, дарения или наследства остаются в силе даже после переименования улицы, как пояснил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк. Менять их не нужно, если вы не собираетесь продавать или дарить имущество.

Когда недвижимость переходит к новому владельцу, в новых документах просто отметят уже обновленное название улицы. Стоимость нотариальных услуг из-за этого не растет.

Для бизнеса

Юридические лица должны обновить адрес в учредительных документах, но четких сроков нет — компания сама решает, когда это сделать.

Куда обращаться, если все же нужно внести изменения

Для обновления данных в реестрах следует обратиться в ЦПАУ с заявлением.

Если вы готовите продажу, дарение или оформление наследства, можно бесплатно получить справку о переименовании улицы в департаменте градостроительства и архитектуры при городской администрации. Обычно ее выдают в течение 15–30 дней. Из документов нужны только заявление и удостоверение личности.

