Фотоловушка зафиксировала ночного охотника: где в Украине появился "полосатик" (фото)

Этот вид часто путают с домашними любимцами

В Национальном парке "Холодный Яр" в Черкасской области зафиксировали редкого хищника — дикую лесную кошку, которая в Украине имеет статус уязвимого вида.

Это первый сигнал о ее присутствии на этой территории за долгое время, и он имеет большое значение для исследователей и охраны природы. Фотоловушка зафиксировала животное в его естественной среде обитания, подтверждая, что вид до сих пор обитает в лесах региона. Соответствующее фото показали в Facebook-группе парка.

Редкий хищник среди густых лесных зарослей

Что известно о хищнике

Численность лесной кошки уменьшается из-за исчезновения старых лиственных лесов, поэтому каждое ее появление в объективе камер имеет большое значение для сохранения природы региона. Внешне она напоминает обычную домашнюю кошку, но больше по размеру, имеет массивное тело, толстый пушистый хвост с темными кольцами и густую шерсть с полосами.

Редкий вид, имеющий статус уязвимого

Этот хищник живет в одиночестве, избегает людей и преимущественно активен ночью. Чаще всего селится в теплых, хорошо прогретых местах — в старых дуплистых деревьях, густых кустарниках или среди высокой травы. Питается в основном мелкими грызунами, иногда птицами и пресмыкающимися.

