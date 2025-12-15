Фотопастка зафіксувала нічного мисливця: де в Україні з'явився "смугастик" (фото)

Цей вид часто плутають з домашніми улюбленцями

У Національному парку "Холодний Яр" на Черкащині зафіксували рідкісного хижака — дику лісову кішку, яка в Україні має статус вразливого виду.

Це перший сигнал про її присутність на цій території за довгий час, і він має велике значення для дослідників та охорони природи. Фотопастка зафіксувала тварину в її природному середовищі, підтверджуючи, що вид досі мешкає в лісах регіону. Відповідне фото показали у Facebook-групі парку.

Рідкісний хижак серед густих лісових заростей

Що відомого про хижака

Чисельність лісової кішки зменшується через зникнення старих листяних лісів, тому кожна її поява в об’єктиві камер має велике значення для збереження природи регіону. Зовні вона нагадує звичайну домашню кішку, але більша за розміром, має масивне тіло, товстий пухнастий хвіст із темними кільцями та густу шерсть зі смугами.

Рідкісний вид, що має статус вразливого

Цей хижак живе поодинці, уникає людей і переважно активний уночі. Найчастіше селиться в теплих, добре прогрітих місцях — у старих дуплистих деревах, густих чагарниках або серед високої трави. Харчується здебільшого дрібними гризунами, інколи птахами та плазунами.

