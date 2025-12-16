Отдайте долги и не надевайте черное: что нельзя делать на Новый год 2026, чтобы он был успешный

Есть некоторые запреты, которых стоит приденживаться в Новый год

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2026 год. По китайскому календарю это будет год Красной Огненной Лошади. В украинской культуре и фольклоре существует множество примет и запретов, что нужно и нельзя делать в Новый год.

"Телеграф" рассказывает о главных запретах и предрассудках накануне Нового года.

Что нельзя делать на Новый год 2026?

Финансовые запреты

Многие знают, что до Нового года нужно отдать долги, так как считается, что финансовое состояние в новогоднюю ночь закладывает фундамент на весь год. Постарайтесь раздать даже самые мелкие долги, чтобы в Новый год войти без них, тогда он будет успешным и благополучным.

Главный "денежный" запрет — нельзя давать в долг деньги 31 декабря и 1 января, чтобы не отдавать свое благополучие.

Также нельзя встречать праздник с пустыми карманами. Положите даже небольшую купюру или несколько монет в карманы или под свою тарелку на праздничном столе.

Бытовые запреты

Дом стоит убрать перед праздником. А вот 31 декабря, особенно после захода солнца убирать нельзя. Очень важно — нельзя выносить мусор из дома в новогоднюю ночь, чтобы не "вынести" удачу и достаток из дома.

В праздник нельзя стирать и развешивать вещи в последний день года — это к потерям в доме и семье.

Однако также не стоит оставлять дом неубранным на праздник. Постарайтесь найти время и убраться 29 или 30 декабря.

Личные дела и поведение

В праздничные дни нельзя конфликтовать, ругаться с близкими, скандалить. Это может привести к ссорам на протяжении всего года. Даже если что-то пошло не так и возникли мелкие трудности — не сердитесь, а просто улыбнитесь.

Нельзя в Новый год подрезать волосы, особенно 31 декабря. Отложите стрижку на потом, или сделайте ее накануне. Ведь по народным поверьям, так можно "отстричь" свое здоровье и удачу.

В Новый год нельзя грустить и плакать. Считается, что слезы в праздничную ночь притягивают болезни и печали. Также нельзя надевать черную одежду в новогоднюю ночь, чтобы не привлечь беды и горе в дом.

