Скрывает подземные ходы и кладбище с "великанами": в Украине есть село с интересной историей

Этот край может скрывать немало интересных тайн

В Украине есть множество населенных пунктов с интересной историей и необычными названиями. Среди них выделяется село Булаи в Винницкой области, которое хранит свои любопытные тайны.

Это село расположено в Погребищенской городской общине Винницкой области. По состоянию на 2001 год его население составляло 364 человека, более свежих данных пока нет.

Какие тайны хранит село Булаи

История села Булаи насчитывает столетия: изначально поселение принадлежало шляхетской семье Збаражских, с 1664 года — Костянтину Вишневецкому, позднее село переходило во владение Потоцких и Собанских.

Село Булаи в Винницкой области, Фото: Vlasno.info

Во время Второй мировой войны населенный пункт оккупировали фашистские войска, а в 1944 года он был освобожден Красной армией. В 2020 году Булаи вошли в состав Винницкого района.

Название села восходит к временам панщины и происходит от фразы "Пан не дає, а була Є", что означает, что несмотря на то, что пан ничего не дает, в селе есть "була" — то есть хлеб.

Под селом Булаи спрятаны катакомбы, Фото: Vlasno.info

На первый взгляд Булаи кажутся обычным селом, но многие дома там были в заброшенном состоянии еще почти 10 лет назад. Однако главная особенность села скрыта под землей.

Местный житель рассказал журналистам "Vlasno.info", что под Булаями простирается целая сеть подземных ходов. Вход в катакомбы был когда-то возле его дома.

Эти подземные ходы возникли еще со времен набегов татар. Когда их войско проходило мимо этой деревни, то все местное население скрылось под землей, что спасло их от верной смерти житель села Иван Куц

Секрет того, что подземные ходы сохранились с того времени в особенностях местного грунта, поскольку Булаи расположены на глиняной почве, которая отлично держит форму.

В селе Булаи есть подземные ходы, Фото: Vlasno.info

Также в селе спрятано старинное кладбище, которое местные побоялись трогать, поскольку натыкались на останки людей, ростом 2,2- 2,4 метров. Возможно, если бы археологи заинтересовались этим краем, то могли бы найти там много интересного и по-другому посмотреть на историю Подолья.

В селе Булаи есть необычное кладбище, Фото: Vlasno.info

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине нашли село, идеально описывающее нашу жизнь сейчас. Он находится в Хмельницкой области.