Цей птах символізує смерть: військові врятували великого "листоношу" (фото)

Птах виглядає дуже великим

У Дніпрі військові помітили великого птаха, у якого була травмована лапа. Йому надали допомогу волонтери.

Ним виявився пугач. Хижака передали до притулку для птахів "Пегас". Тепер птаха оточують орнітологи. Про це повідомили у Facebook-сторінці "Файне місто Дніпро".

Військові показали красеня

Пугач — один із найбільших совиних птахів. Він масивний, з великими "вушками" на голові та гучним криком, який і дав йому назву. В Україні найпоширеніший вид — пугач звичайний (Bubo bubo).

Ці птахи завжди привертали увагу людей через свій незвичний вигляд. Деякі навіть тримають їх удома як екзотичних улюбленців. У народі пугачі символізують пітьму і смерть, а їх крик іноді вважали передвісником біди чи пожежі.

Як виглядає пугач

