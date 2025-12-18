Укр

Съедобные гирлянды, много хвои и узоры из зубной пасты: топ-10 сказочных идей новогоднего декора

Галина Струс
Создайте праздничную атмосферу своими руками Новость обновлена 18 декабря 2025, 11:12
Создайте праздничную атмосферу своими руками. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Украсьте свой дом для создания праздничной атмосферы

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2026 год, до которого остались считанные дни. Сейчас самое время заняться украшением и декорированием дома к праздникам. Ведь можно не только поставить елку и повесить гирлянды на окна, а создать настоящую новогоднюю сказку.

"Телеграф" рассказывает о самых интересных идеях декорирования дома к новогодним праздникам.

Как украсить дом на Новый год?

Существует множество идей для декора дома на новогодние праздники. Можно просто поставить и нарядить елку, а можно заполнить пространство праздничным декором и создать сказочную атмосферу. Предлагаем топ-10 идей для декора, которые пригодятся для украшения дома.

  • Венок и хвойное обрамление

Повесьте на входную дверь красивый рождественский венок. Его можно сделать своими руками или же купить готовый. Также можно сделать хвойное обрамление всего дверного проема в доме. Для этого можно использовать, как живую, так и искусственную хвою. А завершить композицию можно красными лентами, бантами, колокольчиками или "дождиком".

Венок и хвойное обрамление, новогодний декор
  • Декор лестницы или стеллажей

Если в доме есть лестница, можно украсить перила и открытые стеллажи/полки веточками хвои сосны/ели, эвкалипта, туи или другими зелеными растениями. Дополнить эту композицию можно елочными игрушками или милыми фигурками.

Декор лестницы или стеллажей
  • Съедобные гирлянды

Для украшения пространства в доме можно сделать съедобные гирлянды. Для этого используйте сушеные колечки апельсина, палочки корицы, имбирные пряники, конфеты и лавровые листья. Это не только красиво, но и наполняет дом потрясающим ароматом.

Съедобные гирлянды, новогодний декор
  • Эко-елка

Если не хотите ставить большое дерево, то сделайте красивую композицию из веток хвои, обмотанных гирляндой, и прикрепите на стену. Также можно собрать красивый "букет" из веток ели, сосны и других вечнозеленых деревьев и поставить их в вазу, украсив новогодней мишурой.

новогодний декор
  • Декор окон

Есть много способов декорировать окна, и все они отлично подходят для создания праздничной атмосферы. Можно украсить окна уже готовыми снежинками, а можно вырезать их из бумаги своими руками. Также можно рисовать узоры на стекле зубной пастой, а можно повесить вертикальные гирлянды-водопады.

декор окон, новогодний декор
  • Снежный городок на подоконнике

Можно заморочится и создать многослойную панораму из плотной бумаги или картона на окне. Вырежьте силуэты домиков, елок и гор, расставьте их в несколько рядов вдоль окна, а между ними проложите обычную светодиодную гирлянду-нитку. Вечером это выглядит как сказочный светящийся город, который радует и вас, и прохожих на улице.

декор окон, новогодний декор
декор окон, новогодний декор
  • Световые акценты

Свечи — отличный элемент декора, который дополнит праздничную атмосферу и добавит в дом уюта. Для украшения дома можно использовать свечи в винтажных подсвечниках и проекторы, которые создают эффект падающего снега на стенах.

свечи, новогодний декор
  • Декоративный текстиль

Добавить уюта и праздничной атмосферы в дом можно с помощью теплых пледов и подушек с новогодними рисунками и принтами.

Декоративный текстиль, новогодний декор
  • "Парящие" украшения

Для украшения дома можно использовать пространство под потолком. С помощью тонкой лески подвесьте бумажные звезды, крупные снежинки или легкие елочные шары на разной высоте.

украшение дома, новогодний декор
  • Композиции в стекле

Возьмите большие прозрачные вазы или банки. Насыпьте на дно искусственный снег (или крупную морскую соль), поставьте фигурку оленя или змеи, добавьте пару шишек и маленькую веточку ели. Добавьте внутрь гирлянду на батарейках, чтобы композиция светилась изнутри. Расставьте эти вазы и банки по дому и наслаждайтесь праздничной атмосферой.

украшение дома, новогодний декор

Ранее "Телеграф" рассказывал про самые интересные идеи, как "нарядить елку" без елки. Можно сделать новогоднее дерево из картона, шишек и гирлянд.

