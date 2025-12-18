Съедобные гирлянды, много хвои и узоры из зубной пасты: топ-10 сказочных идей новогоднего декора

Украсьте свой дом для создания праздничной атмосферы

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2026 год, до которого остались считанные дни. Сейчас самое время заняться украшением и декорированием дома к праздникам. Ведь можно не только поставить елку и повесить гирлянды на окна, а создать настоящую новогоднюю сказку.

"Телеграф" рассказывает о самых интересных идеях декорирования дома к новогодним праздникам.

Как украсить дом на Новый год?

Существует множество идей для декора дома на новогодние праздники. Можно просто поставить и нарядить елку, а можно заполнить пространство праздничным декором и создать сказочную атмосферу. Предлагаем топ-10 идей для декора, которые пригодятся для украшения дома.

Венок и хвойное обрамление

Повесьте на входную дверь красивый рождественский венок. Его можно сделать своими руками или же купить готовый. Также можно сделать хвойное обрамление всего дверного проема в доме. Для этого можно использовать, как живую, так и искусственную хвою. А завершить композицию можно красными лентами, бантами, колокольчиками или "дождиком".

Декор лестницы или стеллажей

Если в доме есть лестница, можно украсить перила и открытые стеллажи/полки веточками хвои сосны/ели, эвкалипта, туи или другими зелеными растениями. Дополнить эту композицию можно елочными игрушками или милыми фигурками.

Съедобные гирлянды

Для украшения пространства в доме можно сделать съедобные гирлянды. Для этого используйте сушеные колечки апельсина, палочки корицы, имбирные пряники, конфеты и лавровые листья. Это не только красиво, но и наполняет дом потрясающим ароматом.

Эко-елка

Если не хотите ставить большое дерево, то сделайте красивую композицию из веток хвои, обмотанных гирляндой, и прикрепите на стену. Также можно собрать красивый "букет" из веток ели, сосны и других вечнозеленых деревьев и поставить их в вазу, украсив новогодней мишурой.

Декор окон

Есть много способов декорировать окна, и все они отлично подходят для создания праздничной атмосферы. Можно украсить окна уже готовыми снежинками, а можно вырезать их из бумаги своими руками. Также можно рисовать узоры на стекле зубной пастой, а можно повесить вертикальные гирлянды-водопады.

Снежный городок на подоконнике

Можно заморочится и создать многослойную панораму из плотной бумаги или картона на окне. Вырежьте силуэты домиков, елок и гор, расставьте их в несколько рядов вдоль окна, а между ними проложите обычную светодиодную гирлянду-нитку. Вечером это выглядит как сказочный светящийся город, который радует и вас, и прохожих на улице.

Световые акценты

Свечи — отличный элемент декора, который дополнит праздничную атмосферу и добавит в дом уюта. Для украшения дома можно использовать свечи в винтажных подсвечниках и проекторы, которые создают эффект падающего снега на стенах.

Декоративный текстиль

Добавить уюта и праздничной атмосферы в дом можно с помощью теплых пледов и подушек с новогодними рисунками и принтами.

"Парящие" украшения

Для украшения дома можно использовать пространство под потолком. С помощью тонкой лески подвесьте бумажные звезды, крупные снежинки или легкие елочные шары на разной высоте.

Композиции в стекле

Возьмите большие прозрачные вазы или банки. Насыпьте на дно искусственный снег (или крупную морскую соль), поставьте фигурку оленя или змеи, добавьте пару шишек и маленькую веточку ели. Добавьте внутрь гирлянду на батарейках, чтобы композиция светилась изнутри. Расставьте эти вазы и банки по дому и наслаждайтесь праздничной атмосферой.

