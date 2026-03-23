Рабочая схема защиты смородины и крыжовника — всего 4 шага к богатому урожаю
Как защитить ягодные кустарники от болезней и вредителей — объясняем схему обработки
В последнее время часто можно слышать, что смородина и крыжовник сильно болеют, почти не дают урожай. В силу изменения климата меняется и принципиальный подход к обработкам, и если раньше наши бабушки-дедушки никогда ничем не обрабатывали смородину, то сейчас приходится бороться за урожай.
Если у вас давно не было полноценного урожая красной или черной смородины, а также крыжовника, рекомендуем воспользоваться реальной рабочей схемой обработки. Речь идет о 4 мероприятиях:
- До распускания почек обрабатываем любым препаратом, содержащим медь. Косайд, Медян экстра, Нордокс, Блу бордо или просто медный купорос (по инструкции).
- Начало распускания почек (так называемый "зеленый конус") Актара и Хорус, тоже все по инструкции.
- Перед цветением потребуются препараты Топсин-М и Прованто Макси.
- Сразу после цветения берем фунгицид Топаз и инсектицид Актофит, имеющие короткое сроки ожидания.
Разные препараты позволяют обеспечить защиту от всех основных болезней и вредителей с соблюдением сроков ожидания, когда действующее вещество распадется на безвредные составляющие естественным путем.
И все, урожай гарантирован. Еще один момент: если ваши кустарники находятся на самом солнцепеке, то во время поспевания ягод следует их слегка затенить, иначе ягоды могут "свариться".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой цветок нужно посадить рядом со смородиной, чтобы на кустах не было тли.