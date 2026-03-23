Рабочая схема защиты смородины и крыжовника — всего 4 шага к богатому урожаю

Ирина Семчишина
Чем правильно обрабатывать смородину и крыжовник Новость обновлена 23 марта 2026, 18:03
Чем правильно обрабатывать смородину и крыжовник.

В последнее время часто можно слышать, что смородина и крыжовник сильно болеют, почти не дают урожай. В силу изменения климата меняется и принципиальный подход к обработкам, и если раньше наши бабушки-дедушки никогда ничем не обрабатывали смородину, то сейчас приходится бороться за урожай.

Если у вас давно не было полноценного урожая красной или черной смородины, а также крыжовника, рекомендуем воспользоваться реальной рабочей схемой обработки. Речь идет о 4 мероприятиях:

  1. До распускания почек обрабатываем любым препаратом, содержащим медь. Косайд, Медян экстра, Нордокс, Блу бордо или просто медный купорос (по инструкции).
  2. Начало распускания почек (так называемый "зеленый конус") Актара и Хорус, тоже все по инструкции.
  3. Перед цветением потребуются препараты Топсин-М и Прованто Макси.
  4. Сразу после цветения берем фунгицид Топаз и инсектицид Актофит, имеющие короткое сроки ожидания.

Разные препараты позволяют обеспечить защиту от всех основных болезней и вредителей с соблюдением сроков ожидания, когда действующее вещество распадется на безвредные составляющие естественным путем.

И все, урожай гарантирован. Еще один момент: если ваши кустарники находятся на самом солнцепеке, то во время поспевания ягод следует их слегка затенить, иначе ягоды могут "свариться".

