Робоча схема захисту смородини та аґрусу – всього 4 кроки до багатого врожаю
Як захистити ягідні чагарники від хвороб та шкідників — пояснюємо схему обробки
Останнім часом часто можна чути, що смородина та аґрус сильно хворіють, майже не дають урожай. Через зміну клімату змінюється і принциповий підхід до обробок, і якщо раніше наші бабусі-дідусі ніколи нічим не обробляли смородину, то зараз доводиться боротися за врожай.
Якщо у вас давно не було повноцінного врожаю червоної чи чорної смородини, а також аґрусу, рекомендуємо скористатися реальною робочою схемою обробки. Йдеться про 4 заходи:
- До розпускання бруньок обробляємо будь-яким препаратом, що містить мідь. Косайд, Медян екстра, Нордокс, Блу бордо або просто мідний купорос (за інструкцією).
- Початок розпускання бруньок (так званий "зелений конус") Актара і Хорус, теж все за інструкцією.
- Перед цвітінням потрібні препарати Топсін-М і Прованто Максі.
- Відразу після цвітіння беремо фунгіцид Топаз та інсектицид Актофіт, що мають короткий термін очікування.
Різні препарати дозволяють забезпечити захист від усіх основних хвороб і шкідників з дотриманням термінів очікування, коли речовина, що діє, розпадеться на нешкідливі складові природним шляхом.
І все, урожай гарантовано. Ще один момент: якщо ваші чагарники знаходяться на самому сонці, то під час вистигання ягід слід їх трохи затінити, інакше ягоди можуть "зваритися".
