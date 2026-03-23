Робоча схема захисту смородини та аґрусу – всього 4 кроки до багатого врожаю

Ірина Семчишина
Автор
Чим правильно обробляти смородину та аґрус Новина оновлена 23 березня 2026, 18:03
Чим правильно обробляти смородину та аґрус.

Як захистити ягідні чагарники від хвороб та шкідників — пояснюємо схему обробки

Останнім часом часто можна чути, що смородина та аґрус сильно хворіють, майже не дають урожай. Через зміну клімату змінюється і принциповий підхід до обробок, і якщо раніше наші бабусі-дідусі ніколи нічим не обробляли смородину, то зараз доводиться боротися за врожай.

Якщо у вас давно не було повноцінного врожаю червоної чи чорної смородини, а також аґрусу, рекомендуємо скористатися реальною робочою схемою обробки. Йдеться про 4 заходи:

  1. До розпускання бруньок обробляємо будь-яким препаратом, що містить мідь. Косайд, Медян екстра, Нордокс, Блу бордо або просто мідний купорос (за інструкцією).
  2. Початок розпускання бруньок (так званий "зелений конус") Актара і Хорус, теж все за інструкцією.
  3. Перед цвітінням потрібні препарати Топсін-М і Прованто Максі.
  4. Відразу після цвітіння беремо фунгіцид Топаз та інсектицид Актофіт, що мають короткий термін очікування.

Різні препарати дозволяють забезпечити захист від усіх основних хвороб і шкідників з дотриманням термінів очікування, коли речовина, що діє, розпадеться на нешкідливі складові природним шляхом.

Червона смородина врожай 2025 в Україні.
Смородина порадує вас багатим урожаєм, якщо правильно обробите кущі

І все, урожай гарантовано. Ще один момент: якщо ваші чагарники знаходяться на самому сонці, то під час вистигання ягід слід їх трохи затінити, інакше ягоди можуть "зваритися".

Червона смородина врожай 2025 в Україні.
На спеці смородину краще притіняти

