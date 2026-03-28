Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит следить за словами, а Стрельцам — за финансами

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 29 марта

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 марта, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака будут чувствовать, будто время ускользает сквозь пальцы. Хочется ускориться и быстрее решить все важные вопросы, но именно сейчас важнее не спешить, а проверить каждую мелочь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот знак завтра столкнется с небольшими сбоями в привычном ритме. Сначала это может раздражать, но постепенно станет ясно, что эти перемены не случайны. В работе возможны новые задачи и другой график, к которому придется привыкнуть.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В этот день Близнецов ждет много общения. Разговоров, сообщений и обсуждений будет больше, чем обычно. Важно следить за словами и не давать никаких обещаний. С деньгами лучше быть осторожнее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра Раки могут почувствовать, что тратят слишком много сил на других. Пора немного подумать и о себе. Важно расставить приоритеты. В личной жизни захочется тишины, уюта и душевного тепла.

Лев (23 июля — 23 августа)

Представители этого знака захотят больше внимания. В работе стоит проявить инициативу, но важно не перегибать и не тянуть на себя одеяло. В личной жизни скоро произойдут перемены, будьте открытыми к новым знакомствам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам захочется навести порядок, разложить все по полочкам — и в делах, и вокруг себя. Это поможет почувствовать контроль, но важно не перегружать себя лишними задачами.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весов завтра ждет множество дел, на которые придется потратить больше времени, чем хотелось бы. Это слегка выбьет из колеи. В отношениях важно не уходить от разговоров и четко обозначать свою позицию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот знак захочет держать все под контролем, но все пойдет не по плану. Возможны задержки и неожиданные изменения. Лучше немного отпустить ситуацию, особенно если она связана с работой в коллективе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут стремиться к движению и новым впечатлениям. Сидеть на месте станет сложно. В работе появятся идеи, но не все из них найдут поддержку сразу. С финансами стоит быть внимательнее — расходы могут выйти за рамки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра Козероги будут стремиться к порядку и контролю над ситуацией. В работе это поможет продвинуться вперед, но не все будет зависеть только от вас. В личную жизнь стоит добавить больше романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Представители этого знака будут полны идей. Захочется реализовать все сразу, но лучше не торопиться. У Водолеев появится желание новых встреч, общения и ярких эмоций.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот знак может столкнуться с рассеянностью, поэтому важно держать фокус на главном. Не стоит поддаваться чужому настроению. В личной жизни захочется тепла и спокойствия.