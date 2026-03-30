Міг бути як у Харкові, але зробили іншим: як у Сумах будували Центральний ринок

Архівні фото та факти про будівництво "Ромашки"

Центральний ринок у Сумах — добре знайоме городянам місце, куди багато хто приходив за покупками не одне десятиліття. Спочатку він мав виглядати інакше. Згідно з початковим планом, ринок у Сумах мав бути копією харківського. Але в підсумку історія склалася по-іншому, і місто отримало свою споруду.

Завдяки архівним знімкам, що збереглися, можна побачити, як будувався Центральний ринок у Сумах і як він змінювався з роками. Фото опублікували у Facebook-групі "Мої Суми: від минулого до сьогодення".

Ідею будівництва сучасного критого ринку в Сумах було передбачено генеральним планом 1969 року. Але на той час керівництво області та міста було зосереджено на реконструкції історичного центру — будівництві площ та адміністративних будівель. До питання ринку повернулися у другій половині 1970-х років.

Спочатку передбачалося використати типовий проєкт харківського ринку, адаптувавши його під місцеву ділянку. Але головний архітектор міста Микола Ільченко не підтримав цю ідею і почав шукати альтернативи. Під час однієї з відряджень до Києва він звернув увагу на публікацію в газеті "Вечірній Київ", де було представлено проєкт ринку в російському Ульяновську. Це була кругла будівля з куполом, що нагадував за формою тюбетейку. В Ульяновську проєкт так і не реалізували, і його вирішили адаптувати для Сум.

Узгодження проєкту зайняло чимало часу. У підсумку проєкт затвердили, хоча його довелося змінити — зменшити внутрішні площі та скоригувати конструктивні рішення. Спочатку планувалося перекрити внутрішній дворик діаметром понад 56 метрів алюмінієвою конструкцією, але в підсумку зупинилися на вантовому покритті на тросах.

Будівництво розпочалося у 1981 році та супроводжувалося технічними складнощами. Залізобетонні елементи даху вагою близько 39 тонн неможливо було виготовити на місцевих заводах через відсутність необхідного обладнання та транспорту. Тому на будівельному майданчику створили спеціальну пропарювальну камеру, де й виготовляли ці конструкції, після чого встановлювали їх за допомогою кранів.

У 1983-му році будівництво ринку було зупинено через брак фінансування. Роботи відновили у 1985 році і завершили у 1986-му. За незвичайну форму будівля отримала неофіційну назву "Ромашка". У перші роки ринок представляв собою криту споруду без торгових палаток навколо, з облаштованою територією та газонами. Внутрішній дворик знаходився на рівні підвалу, а другого поверху тоді не було.

Спочатку ринок часто залишався напівпорожнім — приватна торгівля в СРСР не заохочувалася, а основними продавцями були сільські жителі, що приїжджали кілька разів на тиждень. Ситуація змінилася на початку 1990-х років. Тоді навколо будівлі з’явилися численні тканинні намети, збільшилася кількість продавців, активно розвивалася торгівля сільськогосподарською продукцією та іншими товарами.

Ринок у 1988 році

З часом ринок розширювався: під торгівлю спочатку використовували автостоянку, потім прилеглі території та вулиці. Було облаштовано додатковий рівень — у підвальних приміщеннях продавали запчастини, а на верхніх — продукти. В умовах зростання безробіття ринок став одним із способів зайнятості населення, для його розвитку виділили близько 5 гектарів землі в оренду терміном на 50 років.