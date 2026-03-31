Почему одни крашанки получаются яркими, а другие блеклыми: секрет кроется в самом продукте

Окрашивание яиц кажется простым процессом, но результат часто получается совершенно разным — даже если используются одинаковые красители. Цвет может лечь неровно, получиться тусклым или, наоборот, ярким и насыщенным, и это зависит не только от краски.

Именно выбор цвета яиц часто определяет, как будет выглядеть готовый результат.

Какие яйца брать

Для окрашивания пасхальных яиц чаще всего рекомендуют использовать куриные яйца с белой, гладкой и целой скорлупой. На такой поверхности краска ложится ровно и дает яркий цвет без пятен.

Коричневые яйца тоже используют, но они больше подходят для темных или натуральных оттенков, например, при окрашивании луковой шелухой или каркаде. Выбор цвета скорлупы влияет на конечный результат, поэтому его учитывают еще до начала окрашивания.

Яйца. Фото: УНИАН

Яйца перед покупкой нужно проверять

Перед покупкой яйца проверяют на целостность и внешний вид. Скорлупа должна быть без трещин, пятен и неровностей, так как любое повреждение может привести к вытеканию жидкости во время варки. Также обращают внимание на свежесть и маркировку — обычно выбирают яйца категории Д или С, наиболее удобными считаются средние по размеру С1.

Трещины на яйце. Фото: Reddit

Советы перед покраской

Перед покраской яйца моют в теплой воде. Затем скорлупу протирают уксусом или слабым раствором соды, чтобы поверхность была чище и краска ложилась равномерно. Чтобы избежать трещин во время варки, яйца перед этим держат при комнатной температуре около часа. После окрашивания их иногда смазывают небольшим количеством растительного масла для блеска.

Какие яйца брать для покраски. Фото: инфографика Телеграфа

