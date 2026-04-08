Паска для освячення має бути тільки домашня? Священник поставив крапку в суперечці

Кожен українець сам вирішує, яку паску йому пекти та нести до церкви

Перед Великоднем у багатьох виникає просте, але доволі суперечливе запитання: чи є різниця, як виглядає паска і чи можна освячувати її не в "стандартному" вигляді. Священник пояснив, що з цього приводу думає церква.

Священник Православної церкви України Петро Мартинюк у коментарі "Суспільному" зазначив, що жодних суворих правил щодо зовнішнього вигляду паски не існує. За його словами, церква не встановлює обмежень, тому до освячення можна приносити будь-який великодній хліб — як домашній, так і куплений у магазині, незалежно від форми чи оформлення.

Він також підкреслив, що в різних регіонах України існують власні великодні традиції, і духовенство ставиться до них із повагою. Головне, наголосив священник, не зовнішній вигляд страв, а духовний зміст свята та розуміння його справжнього значення.

Якими можуть бути паски

Основні види пасок:

Класична українська паска — традиційна солодка випічка з родзинками, яку зазвичай прикрашають білою глазур’ю або візерунками з тіста.

Верхівка паски — це найвища, пухка та м'яка частина традиційного великоднього хліба, вкрита білою глазур'ю та кольоровою посипкою, яку останнім часом продають окремо як самостійний кондитерський виріб. Вона асоціюється зі святом і дитинством, а також є найбільш смачною частиною паски. Таку можна побачити в "Сільпо".

Паска-крафін — поєднання паски та круасана з шаруватою текстурою, насиченою начинкою з сухофруктів і горіхів та більш сучасним виглядом.

Сирна паска — десерт без випікання, який готують із сиру, вершків, масла, цукатів і сухофруктів, зазвичай формують у вигляді піраміди.

Панеттоне / бріош — італійські та французькі варіанти великодньої випічки з тривалою ферментацією, великою кількістю масла та легкою повітряною структурою.

Закарпатська паска — більш щільна за текстурою, часто оздоблена традиційними хрестами або прикрасами у вигляді "шишок" і косичок із тіста.

Сучасні варіанти — паски з незвичними смаками: шоколадні, фісташкові, з маршмелоу, апельсиновими цукатами чи карамеллю.

Які будвають паски. Фото: згенеровано чатом GPT

