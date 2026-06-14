Известный бренд красиво обхитрил ФИФА на ЧМ-2026

Бренд ловко воспользовался ситуацией

Американская компания, производитель одежды и обуви Levi Strauss & Co уделала Международную федерацию футбола (ФИФА). Накануне главный футбольный орган планеты запретил компании показывать свое название на стадионе в Сан-Франциско, где проходил матч ЧМ-2026 Катар — Швейцария (1:1).

Что нужно знать

ФИФА запретило коммерческое название стадиона в Сан-Франциско на время ЧМ-2026

Компания изящно потроллила ФИФА

Сеть в восторге от данного кейса

Дело в том, что коммерческое название арены — Levi's Stadium, однако эта компания не является спонсором ЧМ-2026, из-за чего на время турнира стадион носит название San Francisco Bay Area Stadium (Стадион Залива Сан-Франциско), сообщает "Телеграф".

Стадион назван в честь Levi Strauss & Co., которая приобрела права на имя объекта еще в 2013 году. На его фасаде изображено коммерческое название, из-за чего ФИФА потребовала от владельца прикрыть данную надпись пока идет Мундиаль.

В Levi Strauss & Co не стали спорить с ФИФА и выполнили данное требование, закрыв надпись "Levi's" белым полотном в форме своего фирменного знака. Кроме того, соцсети компании изменили логотип на то самое белое полотно. Это вызвало настоящий восторг в сети.

Levis изменили логотип в соцсетях

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.