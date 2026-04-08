Так красят яйца на Пасху в Болгарии: интересный лайфхак с ватой и красками

К празднику Пасхи традиционно готовят крашенки

Пасха — большой религиозный праздник, который отмечают во многих странах мира. В 2026 году православные и греко-католики празднуют ее 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. Традиционно на Пасху пекут паски и красят яйца.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью ваты и пищевых красителей сделать необычные крашенки по-болгарски.

Окрашивание яиц ватой — болгарская традиция

Окрашивание пасхальных яиц ватой в Болгарии называется "боядисани с памук". Это популярный, ленивый, но очень эффектный способ сделать красивые украшения для пасхального стола.

Что нужно сделать?

На большой кусок ваты наносят пятна разных красок (сыпучие или жидкие пищевые красители), затем в эту вату заворачивают горячее вареное яйцо и оставляют на 10-15 минут. Получается яркий, "мраморный" или радужный эффект.

Если разводите краситель-порошок, то берите минимальный объем воды, чтобы получить густой пигмент. К нему добавьте столовую ложку уксуса, чтобы краска хорошо легла и давала более насыщенный оттенок. Жидкие красители можно наносить сразу на кусок ваты.

Лучше всего для этого способа варить яйца с белой скорлупой. После того как вы снимете вату и яйцо высохнет, болгары обязательно натирают его ваткой, смоченной в обычном растительном масле. Это проявляет глубину цвета и делает "мраморные" разводы глянцевыми и блестящими.

