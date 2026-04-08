Так фарбують яйця на Великдень у Болгарії: цікавий лайфхак із ватою та барвниками

До свята Великодня традиційно готують крашанки

Великдень — велике релігійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. У 2026 році православні та греко-католики святкують її 12 квітня, а римо-католики – 5 квітня. Традиційно на Великдень печуть паски та фарбують яйця.

"Телеграф" розповідає, як за допомогою вати та харчових барвників зробити незвичайні крашанки по-болгарськи.

Фарбування яєць ватою — болгарська традиція

Фарбування великодніх яєць ватою в Болгарії називається "боядісани з памук". Це популярний, лінивий, але дуже ефектний спосіб зробити гарні крашанки до великоднього столу.

Що потрібно зробити?

На великий шматок вати наносять плями різних фарб (сипкі або рідкі харчові барвники), потім у цю вату загортають гаряче варене яйце і залишають на 10-15 хвилин. Виходить яскравий, мармуровий або райдужний ефект.

Крашанки по-болгарськи

Якщо розводите барвник-порошок, беріть мінімальний об’єм води, щоб отримати густий пігмент. До нього додайте столову ложку оцту, щоб фарба добре лягла і давала насичений відтінок. Рідкі барвники можна наносити відразу на шматок вати.

Найкраще для цього способу варити яйця з білою шкаралупою. Після того як ви знімете вату і яйце висохне, болгари обов’язково натирають його ваткою, змоченою у звичайній олії. Це виявляє глибину кольору і робить "мармурові" розводи глянсовими та блискучими.

Боядісани з памук (фарбування яєць ватою). Фото: https://www.facebook.com/groups/

