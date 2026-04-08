Надвигаются снег и морозы? На Волыни ожидается резкое и сильное похолодание
В Украину идут холодные воздушные массы с севера Европы
В Волынской области в ближайшее время ожидается холодная погода. Столбики термометров могут опуститься вплоть до 0 градусов.
Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Так, согласно данным сервиса Meteo.ua, с 9 по 13 апреля в Волынской области температура воздуха будет находиться в районе -1+11 градусов. Возможны осадки в виде дождей и даже снега.
Аналогичного мнения придерживаются и специалисты сайта Meteofor. Они также считают, что с 8 по 13 апреля на Волыни температура воздуха опустится до -2+12 градусов. В большинстве из этих дней возможен снег с дождем.
Похолодание в апреле из-за циклонов
Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.
