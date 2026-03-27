С какого возраста можно вести детей на кладбище в поминальные дни — ответ священника

Катерина Любимова
Можно ли детям посещать кладбище. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дети должны понимать, что кладбище является "местом молитвы и памяти"

На Радоницу, которая отмечается после Пасхи, принято посещать кладбище, чтобы почтить память усопших. И родителей часто волнует вопрос, с какого возраста можно брать с собой детей?

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк рассказал "Телеграфу", есть ли возрастные ограничения при посещений кладбища детьми. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание.

С какого возраста детям можно посещать кладбище?

По словам священника, детей можно брать с собой на кладбище в поминальные дни, когда они осознают, что это "место молитвы и памяти". Дети до 5-6 лет еще не способны понять значение молитвы и значимости самого ритуала почтения памяти усопших, поэтому их присутствие возможно на короткое время и под постоянным присмотром.

Дети 6-10 лет уже могут посещать кладбища, чтобы слушать объяснения взрослых, молиться, ставить свечи и помогать в уходе за могилой. Дети 10 лет и старше могут полноценно участвовать в поминальных днях, молиться и проявлять уважение ко всем присутствующим.

