Выкидывать – грех? Что делать с яичной скорлупой после Пасхи

Священники поставили точку в популярном вопросе

Накануне Пасхи, которую в 2026 году празднуют 12 апреля, у многих украинцев возникает вопрос: а что же делать со скорлупой от освященных яиц. Ведь есть мнение, что просто выбрасывать в мусор нельзя.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Несмотря на распространенное мнение, что скорлупу из освященных яиц нужно закапывать или отдавать курам, есть и другие варианты.

Освящение пищи на Пасху – это давняя христианская традиция благословения блюд после Великого поста, символизирующая радость Воскресения Христова, единение с Богом и начало разговения. Это действие не делает еду автоматически святой, оно ее благословляет.

Пасхальные яйца

Именно поэтому многие священники, как передает Ukr.Media, сходятся в одном — освященные яйца, а тем более скорлупа от них, не святыня. То есть фактически ее можно утилизировать любым путем, заморачиваться по поводу закапывания не следует.

"Именно яйцо не становится святыней, поэтому хранить скорлупу и тем более нести ее в церковь для утилизации не надо", — говорится в материале.

Заметим, что яйцо – это один из символов Пасхи. Его освящают, чтобы люди через него могли приобщиться к Богу. При этом сама скорлупа не играет никакой роли, ее можно просто выбрасывать.

Добавим, что скармливать скорлупу курам или другим птицам необязательно. Если же она содержит следы ненатуральных красителей или клея, то ее остатки могут быть токсичными для птиц и животных.

Можно ли клеить на яйца изображения святых

По мнению священников, от такого рода украшения яиц лучше отказаться, ведь символика христианства достаточно тонкая тема. Особенно если речь идет об изображении святых. Поэтому лучше выбирать нейтральные наклейки, за утилизацию которых не нужно переживать.

