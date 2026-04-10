Викидати - гріх? Що робити з яєчною шкаралупою після Великодня

Священники поставили крапку у поширеному питанні

Напередодні Великодня, яке у 2026 святкують 12 квітня, у багатьох українців викає питання: а що ж робити зі шкаралупою від освячених чи ні яєць. Адже є думка, що просто викидати у сміття не можна.

"Телеграф" вирішив розібратись у цьому питанні. Попри поширену думку, що шкаралупу з освячених яєць треба закопувати або віддавати курям, є й інші варіанти.

Освячення їжі на Великдень — це давня християнська традиція благословення страв після Великого посту, що символізує радість Воскресіння Христового, єднання з Богом та початок розговіння. Ця дія не робить їжу автоматично святою, вона її благословляє.

Крашанки

Саме тому, чимало священників, як передає Ukr.Media, сходять в одному — освячені яйця, а тим паче шкаралупа від них, не святиня. Тобто фактично її можна утилізувати будь-яким шляхом, заморочуватись щодо закопування не слід.

"Саме яйце не стає святинею, тому зберігати шкаралупу і тим паче нести її до церкви для утилізації не треба", — йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що яйце — це один з символів Великодня. Його освячують, щоб люди через нього могли долучитися до Бога. При цьому сама шкаралупа не відіграє жодної ролі, її можна просто викидати.

Великодній кошик. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що згодовувати шкаралупу курям чи іншим птахам не обов'язково. Якщо ж вона містить сліди ненатуральних барвників чи клею, її залишки можуть бути токсичними для птахів та тварин.

Чи можна клеїти на яйця зображення святих

На думку священників, від такого роду прикрашання яєць краще відмовитися, адже символіка християнства досить тонка тема. Особливо якщо йдеться про зображення святих. Тому краще обирати нейтральні наліпки, за утилізацію яких не треба хвилюватися тощо.

