Уже скоро в Днепре температура поднимется до +25 градусов: известна примерная дата
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Однако перед заметным и резким потеплением в конце апреля в городе ожидаются дожди
В Днепре в ближайшие дни сохранится типичная весенняя погода с умеренным теплом и периодическими дождями. В то же время уже в конце апреля синоптики прогнозируют резкое повышение температуры до по-настоящему летних показателей.
Когда именно в городе потеплеет до +25 С° и чего ждать до этого, спрогнозировали в "Meteo". Подробнее о погоде написал "Телеграф".
Середина апреля в Днепре пройдет без резких скачков температуры. Днем воздух будет прогреваться в среднем до +15…+17 С°, а ночью будет опускаться до +6…+10 С°.
С 22 по 25 апреля в городе ожидается дождь и несущественное похолодание. Местами столбики термометров опустятся до минимальных +11 градусов днем и до +6 градусов ночью.
Когда придет настоящее тепло до +25 С°
По предварительным прогнозам резкое потепление в Днепре ожидается примерно с 26 по 28 апреля. Именно в эти дни температура впервые достигнет +25 С° и выше, а отдельные дни могут принести даже до 26 градусов тепла.
