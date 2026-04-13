В Одессу резко вернется весна: когда ждать потепления и какие "сюрпризы" готовит погода

Европейские прогностические модели дают надежду

В Одессу идет потепление, которое начнется уже в ближайшие дни. Столбики термометров резко поползут вверх, но до жары еще далеко.

Об этом сообщается в прогнозах погоды. Так, по данным погодного сайта Meteofor, с 14 по 27 апреля в Одессе потеплеет. Воздух в этот период времени может прогреться вплоть до +9+16 градусов. Однако вместе с потеплением в областной центр придут тучи и дожди.

Также о потеплении сообщает и сервис Meteo.ua. Его специалисты также прогнозируют, что с 14 апреля в Одессе станет теплее. Ближе к концу месяца столбики термометров могут приблизиться к отметке +17 градусов. Возможны небольшие дожди и облачность.

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказывал о том, что над Украиной сейчас доминирует глубокий высотный циклон — его верхний предел достигает 16 км, выходя в нижнюю стратосферу. Он формирует ядро холода в тропосфере и поддерживает циклон "Rapunzel", несущий осадки и пониженный температурный режим.

Однако европейские прогностические модели дают надежду: уже в начале новой рабочей недели арктический холод начнет ослабевать.

"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", — прогнозирует Постригань.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Одевайтесь потеплее. Синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху и на следующей неделе".

Напомним, ранее мы писали о том, что после Пасхи в Киеве резко потеплеет, но радоваться пока рано.