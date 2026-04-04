Их нельзя сажать рядом. Какие овощи не "дружат" друг с другом на одной грядке

Татьяна Кармазина
Враги овощей Новость обновлена 04 апреля 2026, 21:49
Не поверите, но картофель не уживается с 6 овощами

Для получения щедрого и качественного урожая важно не только выбирать здоровую рассаду, но и грамотно размещать овощи и зелень на грядках. Некоторые культуры плохо уживаются рядом из-за общих болезней и вредителей.

Правильное соседство растений на огороде — настоящее искусство планировки грядок. Каждый овощ лучше развивается рядом с "компаньоном", тогда как неподходящие соседи могут снизить урожай или даже лишить его полностью, говорится на сайте Марты Стюарт.

Какие овощи враги друг другу

  • Картофель не ладит с огурцами, дынями, кабачками, подсолнечником, томатами и репой.
  • Морковь угнетают укроп и петрушка.
  • Фасоль плохо растет рядом с чесноком, луком, перцем и подсолнечником.
  • Перец конфликтует только с фасолью.
  • Помидоры не терпят соседства с капустой, картофелем и кукурузой.
  • Капуста враждует с томатами, клубникой, брокколи и цветной капустой.
  • Свекла не переносит горчицу и фасоль.
  • Огурцы не сажайте с картофелем, дынями и ароматными травами.
  • Баклажан — самый миролюбивый, у него врагов нет.

Отметим, что химии в нашей жизни слишком много, а овощи из магазина, щедро обработанные пестицидами, явно не способствуют долгой и здоровой жизни. "Телеграф" писал, как выращивать овощи экологически чистыми.

