Их нельзя сажать рядом. Какие овощи не "дружат" друг с другом на одной грядке

Не поверите, но картофель не уживается с 6 овощами

Для получения щедрого и качественного урожая важно не только выбирать здоровую рассаду, но и грамотно размещать овощи и зелень на грядках. Некоторые культуры плохо уживаются рядом из-за общих болезней и вредителей.

Правильное соседство растений на огороде — настоящее искусство планировки грядок. Каждый овощ лучше развивается рядом с "компаньоном", тогда как неподходящие соседи могут снизить урожай или даже лишить его полностью, говорится на сайте Марты Стюарт.

Какие овощи враги друг другу

Картофель не ладит с огурцами, дынями, кабачками, подсолнечником, томатами и репой.

Морковь угнетают укроп и петрушка.

Фасоль плохо растет рядом с чесноком, луком, перцем и подсолнечником.

Перец конфликтует только с фасолью.

Помидоры не терпят соседства с капустой, картофелем и кукурузой.

Капуста враждует с томатами, клубникой, брокколи и цветной капустой.

Свекла не переносит горчицу и фасоль.

Огурцы не сажайте с картофелем, дынями и ароматными травами.

Баклажан — самый миролюбивый, у него врагов нет.

