Як "поселити" вишуканий аромат у квартирі. Простий та бюджетний трюк

Запах триматиметься кілька тижнів

Приємний аромат у квартирі чи будинку можна забезпечити без використання штучних освіжувачів повітря. Для цього не потрібно ані значних коштів, ані багато зусиль.

Натуральний освіжувач повітря можна зробити зі звичайного апельсина та бутонів гвоздики (спеція), розповідає сайт Going Green. Окрім приємного аромату, він буде виглядати як стильний елемент дизайну. Натуральний ароматизатор та елемент декору має назву помандер, що походить від французького pomme d'ambre (яблуко з амбри).

Гвоздика

Що потрібно:

Свіжий, пружній та стиглий апельсин

Кілька пачечок цілих бутонів гвоздики

Зубочистка або інший гострий інструмент

Стрічка або шпагат (за бажанням)

Як зробити ароматизатор повітря з апельсина та гвоздики

Мити апельсин не треба, бо вода позбавить шкірку природного захисту, фрукт швидко зіпсується. Зубочисткою, чи іншим гострим предметом потрібно зробити в апельсині багато дірочок.

Тут варто проявити фантазію та наносити їх не хаотично, а у вигляді візерунка. Можна зробити меридіани, завитки чи зірочки, ромбики тощо.

Ароматизатор повітря з апельсину та гвоздики

Коли цей орнамент з дірочок готовий, у кожен отвір треба вставити по бутончику гвоздики. Ароматизатор готовий — його можна поставити на стіл чи тумбочку, або підвісити, зробивши петлю зі стрічки чи шпагату.

Він не лише добре пахне, яле й прикрашає оселю

Такий ароматичний апельсин буде освіжувати повітря у кімнаті до кількох тижнів. Періодично його треба перевертати.

