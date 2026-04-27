Больше не платите за воздух: что делать, если в чеке появился товар, которого нет в вашем пакете

Ситуация, когда после расчета в супермаркете вы обнаруживаете в чеке "лишнюю" позицию, случается чаще, чем кажется. Самая распространенная причина — кассир случайно просканировал товар стоящего за вами человека или не "закрыл" предыдущий чек.

Что делать, когда заметили ошибку у кассы

Если вы еще не отошли от кассовой зоны, процедура исправления займет несколько минут:

Остановите процесс: Сразу обратитесь к кассиру. Вызов администратора: Обычно у кассира нет технической возможности самостоятельно отменить операцию после закрытия чека. Для этого требуется специальная карта администратора или старшего кассира. Возврат средств: Вам должны выдать наличные деньги или (если вы платили картой) оформить возврат на банковский счет.

Если "сюрприз" обнаружили уже дома

Даже если вы пришли домой, разложили продукты и увидели в чеке лишние 100-200 гривен за товар, которого нет в пакете – шансы на возврат есть.

Соберите доказательства: Возьмите чек и вернитесь в магазин. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.

Просмотр камер: Главным аргументом станут камеры видеонаблюдения. Администрация может отследить момент вашей покупки: на видео ясно видно, что именно вы клали в пакет, а что осталось на ленте или принадлежит другому покупателю.

Сверка остатков: Магазин может произвести переучет конкретного товара. Если в остатках окажется "избыток" именно на то количество, которое указано в вашем чеке – это прямое доказательство вашей правоты.

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", вы имеете право на получение достоверной информации о цене и количестве товара. Проработка лишнего товара — это предоставление недостоверной информации и нарушение правил торговли.

Как не попасть в такую ситуацию и не переплатить больше

Следите за дисплеем: Большинство современных касс имеют экран для покупателя, где отображается каждая позиция в реальном времени. Используйте разделители: Всегда ставьте "палку-разделитель" между своими продуктами и товарами следующего покупателя. Проверяйте чек "не отходя от кассы": Это золотое правило, экономящее время, нервы и деньги.

Если администрация отказывается признавать ошибку даже после просмотра камер — вы имеете право оставить запись в книге отзывов (в цифровом или бумажном виде) и обратиться в Госпродпотребслужбу.

