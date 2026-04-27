Більше не платіть за повітря: що робити, якщо в чеку з’явився товар, якого немає у вашому пакеті

Ситуація, коли після розрахунку в супермаркеті ви виявляєте у чеку "зайву" позицію, трапляється частіше, ніж здається. Найпоширеніша причина — касир випадково просканував товар людини, що стоїть за вами, або не "закрив" попередній чек.

"Телеграф" розповість, як діяти, щоб повернути свої гроші та не стати жертвою неуважності.

Що робити, коли помітили помилку біля каси

Якщо ви ще не відійшли від касової зони, процедура виправлення займе кілька хвилин:

Зупиніть процес: Одразу зверніться до касира. Виклик адміністратора: Зазвичай касир не має технічної можливості самостійно скасувати операцію після закриття чека. Для цього потрібна спеціальна карта адміністратора або старшого касира. Повернення коштів: Вам мають видати готівку або (якщо ви платили карткою) оформити повернення на банківський рахунок.

Інфографіка створена нейромережею для "Телеграф"

Якщо "сюрприз" виявили вже вдома

Навіть якщо ви прийшли додому, розклали продукти й побачили в чеку зайві 100-200 гривень за товар, якого немає в пакеті — шанси на повернення є.

Зберіть докази: Візьміть чек та поверніться до магазину. Чим швидше ви це зробите, тим краще.

Перегляд камер: Головним аргументом стануть камери відеоспостереження. Адміністрація може відстежити момент вашої покупки: на відео чітко видно, що саме ви клали у пакет, а що залишилося на стрічці або належить іншому покупцю.

Звірка залишків: Магазин може провести переоблік конкретного товару. Якщо в залишках виявиться "надлишок" саме на ту кількість, що вказана у вашому чеку — це прямий доказ вашої правоти.

Згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", ви маєте право на отримання достовірної інформації про ціну та кількість товару. Пробиття зайвого товару — це надання недостовірної інформації та порушення правил торгівлі.

Інфографіка створена нейромережею для "Телеграф"

Як не потрапити в таку ситуацію і не переплатити більше

Стежте за дисплеєм: Більшість сучасних кас мають екран для покупця, де відображається кожна позиція в реальному часі. Використовуйте розділювачі: Завжди ставте "палицю-розділювач" між своїми продуктами та товарами наступного покупця. Перевіряйте чек "не відходячи від каси": Це золоте правило, яке економить час, нерви та гроші.

Якщо ж адміністрація відмовляється визнавати помилку навіть після перегляду камер — ви маєте право залишити запис у книзі відгуків (у цифровому або паперовому вигляді) та звернутися до Держпродспоживслужби.

Раніше "Телеграф" писав, як повернути товар в "АТБ".