Не "закопайте" благополучие: строгие запреты в праздник 29 апреля

Наталья Дума
Огородные дела следует отложить на другой день. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Узнайте, почему в этот день лучше отложить стирку и работу в поле

В эту среду, 29 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память девяти мучеников Кизицких — святых, которых в народе давно прозвали "целителями". До перехода на новоюлианский церковный календарь событие отмечалось 12 мая.

Речь идет о девяти проповедниках III века — Антипатра, Артеме, Магне, Руфе, Фавмасии, Феогнеде, Феодоте, Феостихе и Филимоне. Они жили в городе Кызык (современная Турция) и открыто проповедовали христианство в те времена, когда это было фактически приговором.

Их арестовали, пытали и наконец казнили, но история на этом не закончилась. После прекращения гонений их мощи перенесли в храм — и по церковным преданиям именно там начали фиксировать исцеление от тяжелых болезней и даже эпидемий.

Традиции и приметы 29 апреля

Именно 29 апреля считалось идеальным для сбора лекарственных трав. Наши предки шли в поля за крапивой, одуванчиком или барвинком — и делали отвары "впрок", потому что верили, что сегодняшние растения обладают усиленным действием.

  • ясный день 29 апреля – лето будет теплым и урожайным;
  • муравьи ищут сухое место – ждите дождя;
  • гром 29 апреля — к затяжной непогоде;
  • жара сегодня – холодный конец мая;
  • нет пчел и бабочек – скоро ливень.
Возможны грозы. Фото: magnific

Что нельзя делать 29 апреля

  • сеять в "холодную" землю - урожай будет слабым или "пустым";
  • устраивать застолье на кладбищах – шум и еда "привязывают души" к земному миру вместо того, чтобы их отпустить;
  • стирать полотенца и постель - вода в этот день "уязвимая", и вместе с стиркой можно "вымыть" благосостояние или навлечь проблемы;
  • работать руками в земле без надобности - это может "привлечь" беду;
  • "застревать" в прошлом - не стоит сильно тосковать по умершим или "жить старыми историями" — это блокирует движение вперед и привлекает эмоциональные проблемы.

#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник