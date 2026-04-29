Не "закопайте" благополучие: строгие запреты в праздник 29 апреля
Узнайте, почему в этот день лучше отложить стирку и работу в поле
В эту среду, 29 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память девяти мучеников Кизицких — святых, которых в народе давно прозвали "целителями". До перехода на новоюлианский церковный календарь событие отмечалось 12 мая.
Речь идет о девяти проповедниках III века — Антипатра, Артеме, Магне, Руфе, Фавмасии, Феогнеде, Феодоте, Феостихе и Филимоне. Они жили в городе Кызык (современная Турция) и открыто проповедовали христианство в те времена, когда это было фактически приговором.
Их арестовали, пытали и наконец казнили, но история на этом не закончилась. После прекращения гонений их мощи перенесли в храм — и по церковным преданиям именно там начали фиксировать исцеление от тяжелых болезней и даже эпидемий.
Традиции и приметы 29 апреля
Именно 29 апреля считалось идеальным для сбора лекарственных трав. Наши предки шли в поля за крапивой, одуванчиком или барвинком — и делали отвары "впрок", потому что верили, что сегодняшние растения обладают усиленным действием.
- ясный день 29 апреля – лето будет теплым и урожайным;
- муравьи ищут сухое место – ждите дождя;
- гром 29 апреля — к затяжной непогоде;
- жара сегодня – холодный конец мая;
- нет пчел и бабочек – скоро ливень.
Что нельзя делать 29 апреля
- сеять в "холодную" землю - урожай будет слабым или "пустым";
- устраивать застолье на кладбищах – шум и еда "привязывают души" к земному миру вместо того, чтобы их отпустить;
- стирать полотенца и постель - вода в этот день "уязвимая", и вместе с стиркой можно "вымыть" благосостояние или навлечь проблемы;
- работать руками в земле без надобности - это может "привлечь" беду;
- "застревать" в прошлом - не стоит сильно тосковать по умершим или "жить старыми историями" — это блокирует движение вперед и привлекает эмоциональные проблемы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных и праздников у нас будет в мае. Мы приготовили для вас календарь важных событий.