Не "закопайте" добробут: суворі заборони у свято 29 квітня

Дізнайтеся, чому в цей день краще відкласти прання та роботу в полі

Цієї середи, 29 квітня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять дев’яти мучеників Кизицьких — святих, яких у народі давно прозвали "цілителями". До переходу на новоюліанський церковний календар, подія відзначалася 12 травня.

Йдеться про дев’ятьох проповідників III століття — Антипатра, Артему, Магна, Руфа, Фавмасія, Феогніда, Феодота, Феостиха і Филимона. Вони жили у місті Кизик (сучасна Туреччина) і відкрито проповідували християнство в часи, коли це було фактично вироком.

Їх заарештували, катували і зрештою стратили, але історія на цьому не закінчилась. Після припинення гонінь їхні мощі перенесли до храму — і, за церковними переказами, саме там почали фіксувати зцілення від важких хвороб і навіть епідемій.

Традиції та прикмети 29 квітня

Саме 29 квітня вважалося ідеальним для збору лікарських трав. Наші предки йшли в поля за кропивою, кульбабою чи барвінком — і робили відвари "на запас", бо вірили, що сьогоднішні рослини мають посилену дію.

ясний день 29 квітня — літо буде теплим і врожайним;

мурахи шукають сухе місце — чекайте дощу;

грім 29 квітня — до затяжної негоди;

спека сьогодні — холодний кінець травня;

немає бджіл і метеликів — скоро злива.

Гроза. Фото: magnific

Що не можна робити 29 квітня

сіяти в "холодну" землю — врожай буде слабким або "порожнім";

влаштовувати застілля на кладовищах — шум і їжа "прив'язують душі" до земного світу замість того, щоб їх відпустити;

прати рушники та постіль — вода в цей день "вразлива", і разом із пранням можна "вимити" добробут або накликати проблеми;

працювати руками в землі без потреби — це може "притягнути" біду;

"застрягати" в минулому — не варто сильно тужити за померлими або "жити старими історіями" — це блокує рух уперед і притягує емоційні проблеми.

