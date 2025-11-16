Была членом Коммунистической партии и простым библиотекарем: какой была в молодости Ирина Фарион
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ирина Фарион была членом комсомола
Ирина Фарион — доктор филологических наук, языковед и народная депутат, по делу об убийстве которой выяснились новые подробности, родом со Львова. Там она провела почти всю свою жизнь.
Что следует знать
- Ирина Фарион начала свою карьеру с работы библиотекарем и получила образование на филологическом факультете Львовского университета
- До распада СССР она имела политическое "советское прошлое" как член коммунистической партии, а впоследствии стала преподавательницей и народным депутатом
- Языковед была замужем за Остапом Семчишиным, родила дочь Софию, развелась в 2010 году и позже рассказывала о новых отношениях
Будущая языковед родилась 29 апреля 1964 года во Львове. Ее мама была библиотекаршей, а отец — слесарем. Еще в юные годы Ирина проявляла интерес к культуре — после школы пошла работать библиотекаршей в областную библиотеку для юношества, а затем поступила во Львовский государственный университет имени Ивана Франко на филологический факультет.
Во время учебы уже приобщалась к кафедре языкознания — работала лаборантом, а затем возглавила Центр украинистики на кафедре фольклористики еще до распада СССР. В молодости Ирина имела политическое "советское прошлое" — в конце 1980-х она была членом комсомола, а затем даже вступила в КПСС.
После распада СССР Фарион стала преподавать украинский язык во Львовской политехнике. Позже путь привел ее к политике.
Личная жизнь Ирины Фарион
В 1989 году Фарион вышла замуж за Остапа Семчишина – это был ее первый, и по официальным данным, единственный официальный брак. В этом союзе родилась дочь София. Супруги развелись в 2010 году из-за разногласий во взглядах.
В интервью "ЖВЛ" в 2020 году языковед рассказывала, что находится в отношениях, но не живет вместе со своим избранником. Ирина Дмитриевна призналась, что это для того, чтобы каждый имел личное пространство.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в молодости Алла Пугачева. Артистка всегда была яркой личностью и собрала целую армию фанатов.