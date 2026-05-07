"Украинские Мальдивы" засыпают. Почему отдыхающие останутся без пляжа в 2026 году

Популярные подъезды к воде перекрыты спецтехникой и ограждающими лентами

В Александрийском районе Кировоградской области приступили к масштабной рекультивации знаменитого Морозовского угольного разреза. Часть береговой линии вблизи поселка Пантаевка засыпают почвой, что вызвало большой резонанс среди туристов, привыкших отдыхать на "бирюзовых озерах".

Об этом пишут местные СМИ. Работы проводятся на участке, граничащем с селом Новоселовка. Как выяснилось, техника работает не для того, чтобы полностью уничтожить локацию, а чтобы остановить оползни, угрожающие жилым домам.

Проект рекультивации стоимостью 54,3 миллиона гривен реализует государственное предприятие "Укруглереструктуризация", выступающее официальным заказчиком работ.

Морозовский разрез, Кировоградская область. Фото — Скрин dostyp.com.ua

Глава Приютовской общины Андрей Коломийцев заверил, что под засыпку попадает только около 1% площади водоема. Однако уже сейчас популярные подъезды к воде перекрыты спецтехникой и ограждающими лентами. Полный цикл работ, включая высадку деревьев на новых насыпях, планируется завершить до конца 2026 года.

Почему Морозовский карьер стал легендой

Морозовский угольный разрез — это огромный заброшенный рудник бурого угля на Кировоградщине, который после остановки добычи был затоплен подземными источниками. Это место стало одним из самых популярных туристических объектов региона из-за своих уникальных видов.

Морозовский угольный разрез

Название "Мальдивы" локация получила благодаря специфическому ярко-голубому и бирюзовому цвету воды, возникающей из-за большой глубины и особого минерального состава грунтов. Эффект тропического курорта усиливался белым песком, ранее специально завезенным на один из берегов для обустройства фотозон. Кроме "экзотической" воды, карьер был известен гигантскими роторными экскаваторами, стоявшими прямо в воде, создавая поразительный индустриальный пейзаж. Однако, несмотря на красоту, берега остаются глиняными и склонными к внезапным оползням, что и заставило власть начать засыпку самых опасных участков.

