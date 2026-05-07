"Українські Мальдіви" засипають. Чому відпочивальники залишаться без пляжу у 2026

В Олександрійському районі Кіровоградської області розпочали масштабну рекультивацію знаменитого Морозівського вугільного розрізу. Частину берегової лінії поблизу селища Пантаївка засипають ґрунтом, що викликало неабиякий резонанс серед туристів, які звикли відпочивати на "бірюзових озерах".

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Роботи проводяться на ділянці, що межує з селом Новоселівка. Як з’ясувалося, техніка працює не для того, щоб повністю знищити локацію, а щоб зупинити зсуви ґрунту, які загрожують житловим будинкам.

Проєкт рекультивації вартістю 54,3 мільйона гривень реалізує державне підприємство "Укрвуглереструктуризація", яке виступає офіційним замовником робіт.

Морозівський розріз, Кіровоградська область.

Голова Приютівської громади Андрій Коломійцев запевнив, що під засипку потрапляє лише близько 1% площі водойми. Проте вже зараз популярні під’їзди до води перекриті спецтехнікою та огороджувальними стрічками. Повний цикл робіт, включаючи висадку дерев на нових насипах, планують завершити до кінця 2026 року.

Чому Морозівський кар'єр став легендою

Морозівський вугільний розріз — це величезна покинута копальня бурого вугілля на Кіровоградщині, яка після зупинки видобутку була затоплена підземними джерелами. Це місце стало одним із найпопулярніших туристичних об'єктів регіону через свої унікальні краєвиди.

Морозівський вугільний розріз

Назву "Мальдіви" локація отримала завдяки специфічному яскраво-блакитному та бірюзовому кольору води, що виникає через велику глибину та особливий мінеральний склад ґрунтів. Ефект тропічного курорту підсилювався білим піском, який раніше спеціально завезли на один із берегів для облаштування фотозон. Окрім "екзотичної" води, кар’єр був відомий гігантськими роторними екскаваторами, що стояли прямо у воді, створюючи вражаючий індустріальний пейзаж. Проте, попри красу, береги залишаються глиняними та схильними до раптових зсувів, що й змусило владу розпочати засипку найнебезпечніших ділянок.

