Рано прятать теплые вещи: в Одессу после тепла может вернуться неожиданное похолодание с дождями

Весна не торопится возвращаться в морской город

Жителям Одессы следует готовиться к очередным температурным качелям. В городе возможно похолодание.

По данным новейшей модели прогнозирования Google DeepMind WeatherNext 2 уже со вторника (12 мая) погода в регионе существенно изменится. "Телеграф" расскажет, когда именно горожанам стоит готовить зонтики и в какой день наконец-то приедет настоящая летняя жара.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Когда ждать похолодания

В начале недели Одесса окажется под влиянием влажного фронта. Уже 12 и 13 мая ожидается понижение дневной температуры до +16°C. В эти дни город накроют дожди, а влажность усилится из-за морского бриза.

Погода в Одессе в мае. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Самой холодной в этом периоде станет ночь на 14 мая, когда столбики термометров упадут до +10°C. Днем воздух прогреется только до +18°C, а ощущение прохлады будет прибавлять северо-западный ветер.

Погода в Одессе

Аномальное тепло уже на пороге

Однако долго мерзнуть одесситам не придется. Уже со второй половины недели ситуация резко изменится

15–17 мая ожидается быстрое потепление. Небо прояснится, а температура днем поднимется до комфортных +21…+23°C.

Уже 18 мая возможно небольшое ночное похолодание до +11°C с коротким дождем, но день останется теплым около +21°C.

После 20 мая в Одессу придет настоящее лето. Температура уверенно пересечет отметку +25°C, а солнечная погода станет стабильной.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Укргидрометцентр прогнозирует в Одессе облачную погоду с прояснениями и постепенное повышение температуры в течение недели. Наиболее прохладным днем станет среда, 13 мая, когда дневной максимум составит всего +14°C на фоне дождя. Однако уже с воскресенья, 17 мая, воздух прогреется до +19°C, а в начале следующей недели столбики термометров достигнут отметки +21°C. Ночные показатели будут колебаться от +10°C в четверг до стабильных +15°C поближе к 19 мая.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве ухудшится погода.