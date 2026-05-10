Рано ховати теплі речі: в Одесу після тепла може повернутися неочікуване похолодання з дощами

Весна не поспішає повертатися у морське місто

Жителям Одеси варто готуватися до чергових температурних гойдалок. У місті можливе похолодання.

За даними новітньої моделі прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2, вже з вівторка (12 травня) погода в регіоні суттєво зміниться. "Телеграф" розповість, коли саме містянам варто готувати парасольки та в який день нарешті завітає справжня літня спека.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати похолодання

На початку тижня Одеса опиниться під впливом вологого фронту. Вже 12 та 13 травня очікується зниження денної температури до +16°C. У ці дні місто накриють дощі, а вологість посилиться через морський бриз.

Погода в Одесі у травні. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Найхолоднішою в цьому періоді стане ніч на 14 травня, коли стовпчики термометрів впадуть до +10°C. Вдень повітря прогріється лише до +18°C, а відчуття прохолоди додаватиме північно-західний вітер.

Погода в Одесі

Аномальне тепло вже на порозі

Проте довго мерзнути одеситам не доведеться. Вже з другої половини тижня ситуація різко зміниться

15–17 травня очікується стрімке потепління. Небо проясниться, а температура вдень підніметься до комфортних +21…+23°C.

Вже 18 травня можливе невелике нічне похолодання до +11°C з коротким дощем, але день залишиться теплим — близько +21°C.

Після 20 травня в Одесу прийде справжнє літо. Температура впевнено перетне позначку +25°C, а сонячна погода стане стабільною.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Укргідрометцентр прогнозує в Одесі хмарну погоду з проясненнями та поступове підвищення температури протягом тижня. Найбільш прохолодним днем стане середа, 13 травня, коли денний максимум складе лише +14°C на тлі дощу. Проте вже з неділі, 17 травня, повітря прогріється до +19°C, а на початку наступного тижня стовпчики термометрів сягнуть позначки +21°C. Нічні показники будуть коливатися від +10°C у четвер до стабільних +15°C ближче до 19 травня.

