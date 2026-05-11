Росте в Азії та США. У Дніпрі помітили рідкісну квітку (фото)

В деяких країнах ця квітка квітне восени

У Дніпрі жінка побачила рідкісну рослину, яка зазвичай росте в Східній Азії та США. Квітка вже почала квітнути.

Про це українка розповіла у Threads. За її словами, рідкісна рослина — це гліцинія, яка є не тільки в ботанічному саду Дніпра.

"А я знайшла в Дніпрі гліцинію", — йдеться у дописі.

Гліцинія у Дніпрі

На фото видно характерні для квітки ніжно фіолетові дрібні квіточки та велику кількість лози. Адже ця рослина належить до ліаноподібних дерев. За словами жінки, помітила вона гліцинію за супермаркетом "Сільпо" на Тополі.

У коментарях люди розповідали, що також бачили цю рідкісну рослину. Дехто писав, додаючи фото, що чимало гліциній в ботанічному саду ДНУ. Люди зазначали:

У нас по вулиці росте в одному дворі, але ще не квітне.

І я знайшла. В Ботсаду ДНУ є.

Клас! А де це, підкажіть, будь ласка.

Для довідки

Гліцинія або вістарія, вістерія — рід ліаноподібних дерев'янистих рослин у країнах Східної Азії та східній частині США. Ці рослини мають гарний цвіт довжиною 10—18 см, переважно бузкового, рожевого або білого кольорів. Цвітіння починається навесні у країнах Європи та Азії і наприкінці літа у США.

Гліцинії в цілому є великими дерев'янистими листопадними ліанами. Попри свій природний ареал, гліцинії добре ростуть в Україні, адже більшість сортів морозостійкі до -20°С, деякі витримують до -35°С. Вони швидко нарощують зелену масу, тому вимагають підрізування двічі на рік.

