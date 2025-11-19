Мигранты пойдут в ВСУ? Эксперт объяснил, почему об этом заговорили

Политики все чаще поднимают тему иностранных рекрутов, особенно тех, кто имеет военный опыт

В Украине критически не хватает рабочих рук и это касается почти всех сфер экономики, а не только отдельных направлений. Нехватка людей ощущается даже в военном и оборонном секторах. Поэтому все чаще появляются разговоры о возможном привлечении иностранцев к службе в Вооруженных силах.

Что нужно знать

Украине нужно не менее 700 тысяч работников ежегодно.

Спрос на новых людей есть почти во всех сферах, включая оборонные направления.

Политики уже говорят о возможности привлечения иностранных рекрутов в ВСУ.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских услуг для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. Больше читайте в материале: "Заберут ли мигранты работу у украинцев и что будет с экономикой?".

По словам эксперта, ежегодная потребность страны в рабочей силе составляет не менее 700 тысяч человек. Из-за таких масштабов недостатка нет возможности определить одну конкретную отрасль, которой нужны иностранные работники. Новые люди нужны практически повсюду – от промышленности до частного сектора.

Гайдуцкий отмечает, что исключением могут быть только должности, связанные с государственной тайной. Но другие направления, включая оборонную сферу, имеют запрос на дополнительных работников.

Практически все секторы нуждаются в новых людях, и это касается даже оборонных направлений и самих ВСУ, отмечает эксперт.

Он также добавляет, что политики все чаще говорят о возможном привлечении иностранцев, уже имеющих военный опыт. Такие специалисты могут усилить отдельные подразделения, где требуются конкретные навыки. Обсуждение этого вопроса продолжается, ведь недостаток людей ощущается во многих областях и влияет на работу как гражданских структур, так и армии.

