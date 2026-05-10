В Украину идут заморозки? Каким областям нужно готовиться к холодам

Долгожданное потепление может смениться ночными холодами в ряде регионов

Весна уже во всю радует Украину теплом, но в некоторых областях в мае все еще ожидаются заморозки. Температура воздуха может опускаться до -2 градусов в ночное время.

Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google. Согласно его данным, в ближайшие дни к похолодани стоит готовиться сразу нескольким западным областям.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Минусовые температуры ожидаются с 10 по 16 мая во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновецкой областях.

Самыми опасными будут ночи с воскресенья на понедельник (10-11 мая) и с пятницы на субботу (15-16 мая). Согласно прогнозу, в эти периоды будут антициклональная погода с отсутствием облаков. Это приводит быстрому охлаждению земной поверхности.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр

На сайте Укргидрометцентра указано, что в ночь с воскресенья на понедельник (10-11 мая) ожидается плюсовая температура в западных областях страны. Однако на протяжении нескольких следующих дней температура будет падать постепенно в ночное время и может доходить до всего +5 градусов.

