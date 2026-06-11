Банани залишатимуться свіжими до двох тижнів: експерти назвали просте місце на кухні

Банани залишаються одним із найпопулярніших фруктів у раціоні, однак водночас входять до числа продуктів, які найчастіше псуються вдома.

Уже через кілька днів після покупки вони починають темніти, через що багато людей змушені їх викидати. Втім, фахівці зазначають: існує простий спосіб суттєво подовжити термін їхнього зберігання — до двох тижнів. І починається він ще в магазині. Про це йдеться на порталі "express".

Експерти радять обирати банани на вагу та уникати умов, які пришвидшують дозрівання. Основна причина швидкого псування — виділення етилену, природного газу, який прискорює процес стигнення фруктів. Особливо активно він виділяється зі стебла, тому саме ця частина відіграє ключову роль у збереженні свіжості.

Ще одна поширена помилка — зберігання бананів у поліетиленових пакетах або у фруктових мисках поруч з іншими плодами. У замкненому середовищі етилен накопичується, через що банани швидше покриваються темними плямами.

Фахівці з харчової безпеки радять уникати також теплих місць на кухні — зокрема поруч із плитою або духовкою. Підвищена температура лише прискорює процес дозрівання.

Щоб уповільнити псування, експерти рекомендують відокремлювати банани від грона. Це дозволяє зменшити вплив етилену та довше зберегти природну свіжість фруктів. Додатково радять обгортати стебла харчовою плівкою, що знижує поширення газу між плодами. У деяких випадках корисним може бути й підвісне зберігання — так звані бананові тримачі забезпечують кращу циркуляцію повітря навколо фруктів.

Ще один спосіб — зберігання в холодильнику після досягнення пікової стиглості. Хоча шкірка при цьому може темніти, м’якоть залишається свіжою значно довше.

За словами експертів, за правильних умов банани можуть залишатися придатними до вживання до двох тижнів. При цьому навіть перестиглі плоди не обов’язково викидати — вони залишаються безпечними та ідеально підходять для випічки або смузі.