Благозвучное, но забытое: это слово узнают только в Киеве
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Это слово вызывает ассоциации с прохладой в жаркий летний день
Красивое украинское слово "плесо" нечасто можно услышать в повседневном языке современных украинцев. Однако оно хорошо знакомо киевлянам, потому что там есть КП "Плесо", которое занимается приведением в порядок водоемов и следит за пляжами.
"Телеграф" рассказывает, что означает это слово. На сайте "Горох" объяснили, что "плес" — это широкий, ровный и спокойный участок реки или водоема, где вода течет медленно или почти стоит. Так можно также назвать широкое водное пространство, спокойный участок водоема без зарослей.
Примеры из литературы:
- Він прудко мчав берегом, стрибаючи з купини на купину понад грузьким мулом, прямуючи до невеличкого плеса, де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза)
- Річка тече ліниво.., утворила затоки й плеса. (Ю. Яновський)
- Посеред цього болота є плесо, де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах)
- Став був великий. Посередині плесо чистої води. (Б. Лепкий)
- Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на незахмареному плесі неба. (І. Пільгук)
Несмотря на использование в литературе, не все знают, что такое "плесо". Хотя это слово на слуху в Киеве из-за КП "Плесо", но мало кто задумывается, что на самом деле оно означает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно просить прощения на украинском языке. Никогда не говорите "вибачте мене".