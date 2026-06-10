Благозвучное, но забытое: это слово узнают только в Киеве

Это слово вызывает ассоциации с прохладой в жаркий летний день

Красивое украинское слово "плесо" нечасто можно услышать в повседневном языке современных украинцев. Однако оно хорошо знакомо киевлянам, потому что там есть КП "Плесо", которое занимается приведением в порядок водоемов и следит за пляжами.

"Телеграф" рассказывает, что означает это слово. На сайте "Горох" объяснили, что "плес" — это широкий, ровный и спокойный участок реки или водоема, где вода течет медленно или почти стоит. Так можно также назвать широкое водное пространство, спокойный участок водоема без зарослей.

Что такое "плесо". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Примеры из литературы:

Він прудко мчав берегом, стрибаючи з купини на купину понад грузьким мулом, прямуючи до невеличкого плеса , де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза)

, де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза) Річка тече ліниво.., утворила затоки й плеса . (Ю. Яновський)

. (Ю. Яновський) Посеред цього болота є плесо , де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах)

, де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах) Став був великий. Посередині плесо чистої води. (Б. Лепкий)

чистої води. (Б. Лепкий) Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на незахмареному плесі неба. (І. Пільгук)

Несмотря на использование в литературе, не все знают, что такое "плесо". Хотя это слово на слуху в Киеве из-за КП "Плесо", но мало кто задумывается, что на самом деле оно означает.

Флаг КП "Плесо". Фото: korrespondent

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно просить прощения на украинском языке. Никогда не говорите "вибачте мене".