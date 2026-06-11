Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 хитрых трюка, которые превратят кухонные отходы в пользу для дома

Фрукт богат на органические вещества

Авокадо уже давно стало базовым продуктом на украинских кухнях — его добавляют в тосты, салаты и десятки других блюд. Однако после приготовления почти всегда остается гора отходов, а именно плотная кожура, которая автоматически отправляется в мусор. Однако, как оказывается, даже она может пригодиться и выбрасывать ее не стоит.

Об этом пишет Los Аndes. Как использовать кожуру от авокадо в быту:

1. Биоразлагаемые горшочки для семян

Один из самых популярных способов использования — превращение кожуры авокадо в небольшие натуральные горшочки. Благодаря своей вогнутой форме, их можно заполнить почвой и использовать для проращивания семян или небольших ароматических растений.

2. Материал для компоста

Кожура авокадо — отличный источник органических веществ для домашних компостеров. В смеси с фруктовыми и овощными отходами и сухими листьями она помогает производить богатый питательными веществами компост для садов и огородов.

3. Натуральные красители для рукоделия

Мало кто знает, но кожуру и косточки авокадо можно использовать для получения натуральных красителей розового или лососевого оттенка.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать старые пульты от техники.