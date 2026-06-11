Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 хитрых трюка, которые превратят кухонные отходы в пользу для дома
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Фрукт богат на органические вещества
Авокадо уже давно стало базовым продуктом на украинских кухнях — его добавляют в тосты, салаты и десятки других блюд. Однако после приготовления почти всегда остается гора отходов, а именно плотная кожура, которая автоматически отправляется в мусор. Однако, как оказывается, даже она может пригодиться и выбрасывать ее не стоит.
Об этом пишет Los Аndes. Как использовать кожуру от авокадо в быту:
1. Биоразлагаемые горшочки для семян
Один из самых популярных способов использования — превращение кожуры авокадо в небольшие натуральные горшочки. Благодаря своей вогнутой форме, их можно заполнить почвой и использовать для проращивания семян или небольших ароматических растений.
2. Материал для компоста
Кожура авокадо — отличный источник органических веществ для домашних компостеров. В смеси с фруктовыми и овощными отходами и сухими листьями она помогает производить богатый питательными веществами компост для садов и огородов.
3. Натуральные красители для рукоделия
Мало кто знает, но кожуру и косточки авокадо можно использовать для получения натуральных красителей розового или лососевого оттенка.
Напомним, ранее мы писали о том, почему не стоит выбрасывать старые пульты от техники.