Забудьте о ежедневном поливе: садовник с 50-летним стажем раскрыл секрет спасения огорода в жару
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Три совета спасут ваш урожай
С приходом жары в июне многие дачники и огородники допускают критическую ошибку, которая может снизить будущий урожай овощей вдвое. Опытный огородник с 50-летним стажем поделился бесценным правилом по уходу за грядками, которое поможет сохранить и даже удвоить сбор овощей.
Об этом пишет издание podravski.
Главная ошибка — частая, но поверхностная поливка
Когда солнце начинает сильно припекать, у многих появляется соблазн поливать растения каждый день понемногу. Однако старый огородник предупреждает: это большая ошибка.
При таком подходе вода увлажняет только верхний слой почвы и быстро улетучивается. Растения привыкают к легкодоступной влаге на поверхности, поэтому их корневая система развивается слабой и остается у самой поверхности земли. Когда наступает настоящая летняя засуха, такие овощи начинают сильно страдать: листья увядают, рост замедляется, а плоды растут мелкими или вообще осыпаются.
Как правильно поливать урожай
Специалист советует придерживаться золотого правила: лучше поливать реже, но гораздо обильнее.
- Глубокое увлажнение: Вода должна проникнуть вглубь почвы не менее 20–30 сантиметров. Тогда корни растений будут тянуться за влажной вниз, развиваясь сильными и мощными. Такие растения гораздо легче переносят жару, ведь способны самостоятельно добывать воду из нижних слоев земли.
- Идеальное время: Лучше всего заниматься поливом рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не столь активно. Полив в разгар дня неэффективный, поскольку вода мгновенно испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги растений.
- Полив под корень: Воду следует лить прямо под куст. Намачивание листьев (особенно у томатов и огурцов) в ночное время создает идеальную среду для развития опасных грибковых заболеваний, например фитофтороза.
Дополнительный секрет — мульчирование
Чтобы закрепить успех и облегчить работу, опытный хозяин рекомендует обязательно использовать июньское мульчирование.
Слой скошенной травы, соломы или другой органики вокруг растений отлично удерживает влагу в земле, защищает корни от перегрева и значительно уменьшает потребность в частых поливах. К тому же мульча сдерживает рост сорняков, которые отнимают у овощей ценную воду и питательные вещества.
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