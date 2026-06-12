Забудьте о ежедневном поливе: садовник с 50-летним стажем раскрыл секрет спасения огорода в жару

Три совета спасут ваш урожай

С приходом жары в июне многие дачники и огородники допускают критическую ошибку, которая может снизить будущий урожай овощей вдвое. Опытный огородник с 50-летним стажем поделился бесценным правилом по уходу за грядками, которое поможет сохранить и даже удвоить сбор овощей.

Об этом пишет издание podravski.

Главная ошибка — частая, но поверхностная поливка

Когда солнце начинает сильно припекать, у многих появляется соблазн поливать растения каждый день понемногу. Однако старый огородник предупреждает: это большая ошибка.

Как поливать урожай. Фото — Искусственный интеллект

При таком подходе вода увлажняет только верхний слой почвы и быстро улетучивается. Растения привыкают к легкодоступной влаге на поверхности, поэтому их корневая система развивается слабой и остается у самой поверхности земли. Когда наступает настоящая летняя засуха, такие овощи начинают сильно страдать: листья увядают, рост замедляется, а плоды растут мелкими или вообще осыпаются.

Как правильно поливать урожай

Специалист советует придерживаться золотого правила: лучше поливать реже, но гораздо обильнее.

Глубокое увлажнение: Вода должна проникнуть вглубь почвы не менее 20–30 сантиметров. Тогда корни растений будут тянуться за влажной вниз, развиваясь сильными и мощными. Такие растения гораздо легче переносят жару, ведь способны самостоятельно добывать воду из нижних слоев земли.

Вода должна проникнуть вглубь почвы не менее 20–30 сантиметров. Тогда корни растений будут тянуться за влажной вниз, развиваясь сильными и мощными. Такие растения гораздо легче переносят жару, ведь способны самостоятельно добывать воду из нижних слоев земли. Идеальное время: Лучше всего заниматься поливом рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не столь активно. Полив в разгар дня неэффективный, поскольку вода мгновенно испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги растений.

Лучше всего заниматься поливом рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не столь активно. Полив в разгар дня неэффективный, поскольку вода мгновенно испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги растений. Полив под корень: Воду следует лить прямо под куст. Намачивание листьев (особенно у томатов и огурцов) в ночное время создает идеальную среду для развития опасных грибковых заболеваний, например фитофтороза.

Полив рассады. Фото — искусственный интеллект

Дополнительный секрет — мульчирование

Чтобы закрепить успех и облегчить работу, опытный хозяин рекомендует обязательно использовать июньское мульчирование.

Слой скошенной травы, соломы или другой органики вокруг растений отлично удерживает влагу в земле, защищает корни от перегрева и значительно уменьшает потребность в частых поливах. К тому же мульча сдерживает рост сорняков, которые отнимают у овощей ценную воду и питательные вещества.

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