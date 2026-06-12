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Забудьте о ежедневном поливе: садовник с 50-летним стажем раскрыл секрет спасения огорода в жару

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Овощи и фрукты не будут страдать Новость обновлена 12 июня 2026, 15:25
Овощи и фрукты не будут страдать. Фото Коллаж "Телеграф"

Три совета спасут ваш урожай

С приходом жары в июне многие дачники и огородники допускают критическую ошибку, которая может снизить будущий урожай овощей вдвое. Опытный огородник с 50-летним стажем поделился бесценным правилом по уходу за грядками, которое поможет сохранить и даже удвоить сбор овощей.

Об этом пишет издание podravski.

Главная ошибка — частая, но поверхностная поливка

Когда солнце начинает сильно припекать, у многих появляется соблазн поливать растения каждый день понемногу. Однако старый огородник предупреждает: это большая ошибка.

Как поливать урожай. Фото — Искусственный интеллект

При таком подходе вода увлажняет только верхний слой почвы и быстро улетучивается. Растения привыкают к легкодоступной влаге на поверхности, поэтому их корневая система развивается слабой и остается у самой поверхности земли. Когда наступает настоящая летняя засуха, такие овощи начинают сильно страдать: листья увядают, рост замедляется, а плоды растут мелкими или вообще осыпаются.

Как правильно поливать урожай

Специалист советует придерживаться золотого правила: лучше поливать реже, но гораздо обильнее.

  • Глубокое увлажнение: Вода должна проникнуть вглубь почвы не менее 20–30 сантиметров. Тогда корни растений будут тянуться за влажной вниз, развиваясь сильными и мощными. Такие растения гораздо легче переносят жару, ведь способны самостоятельно добывать воду из нижних слоев земли.
  • Идеальное время: Лучше всего заниматься поливом рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не столь активно. Полив в разгар дня неэффективный, поскольку вода мгновенно испаряется, а капли на листьях могут сработать как линзы и вызвать ожоги растений.
  • Полив под корень: Воду следует лить прямо под куст. Намачивание листьев (особенно у томатов и огурцов) в ночное время создает идеальную среду для развития опасных грибковых заболеваний, например фитофтороза.
Полив рассады. Фото — искусственный интеллект

Дополнительный секрет — мульчирование

Чтобы закрепить успех и облегчить работу, опытный хозяин рекомендует обязательно использовать июньское мульчирование.

Слой скошенной травы, соломы или другой органики вокруг растений отлично удерживает влагу в земле, защищает корни от перегрева и значительно уменьшает потребность в частых поливах. К тому же мульча сдерживает рост сорняков, которые отнимают у овощей ценную воду и питательные вещества.

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#Рассада #Огород #Поливание