Забудьте про щоденний полив: садівник із 50-річним стажем розкрив секрет порятунку городу у спеку

Три поради врятують ваш врожай

З приходом спеки у червні чимало дачників та городників припускаються критичної помилки, яка може знизити майбутній урожай овочів удвічі. Досвідчений городник із 50-річним стажем поділився безцінним правилом догляду за грядками, яке допоможе зберегти та навіть подвоїти збір овочів.

Про це пише видання podravski.

Головна помилка — часте, але поверхневе поливання

Коли сонце починає сильно припікати, у багатьох з'являється спокуса поливати рослини щодня потроху. Проте старий городник попереджає: це велика помилка.

Як поливати врожай. Фото - Штучний інтелект

За такого підходу вода зволожує лише верхній шар ґрунту і швидко випаровується. Рослини звикають до легкодоступної вологи на поверхні, через що їхня коренева система розвивається слабкою і залишається біля самої поверхні землі. Коли настає справжня літня посуха, такі овочі починають сильно страждати: листя в'яне, ріст уповільнюється, а плоди ростуть дрібними або взагалі обсипаються.

Як правильно поливати врожай

Фахівець радить дотримуватися золотого правила: краще поливати рідше, але набагато рясніше.

Глибоке зволоження: Вода має проникнути вглиб ґрунту щонайменше на 20–30 сантиметрів. Тоді коріння рослин буде тягнутися за вологою донизу, розвиваючись сильним та потужним. Такі рослини набагато легше переносять спеку, адже здатні самостійно добувати воду з нижніх шарів землі.

Вода має проникнути вглиб ґрунту щонайменше на 20–30 сантиметрів. Тоді коріння рослин буде тягнутися за вологою донизу, розвиваючись сильним та потужним. Такі рослини набагато легше переносять спеку, адже здатні самостійно добувати воду з нижніх шарів землі. Ідеальний час: Найкраще займатися поливом рано-вранці або пізно ввечері, коли сонце вже не таке активне. Поливання в розпал дня неефективне, оскільки вода миттєво випаровується, а краплі на листі можуть спрацювати як лінзи та спричинити опіки рослин.

Найкраще займатися поливом рано-вранці або пізно ввечері, коли сонце вже не таке активне. Поливання в розпал дня неефективне, оскільки вода миттєво випаровується, а краплі на листі можуть спрацювати як лінзи та спричинити опіки рослин. Полив під корінь: Воду слід лити безпосередньо під кущ. Намочування листя (особливо у томатів та огірків) у нічний час створює ідеальне середовище для розвитку небезпечних грибкових захворювань, наприклад, фітофторозу.

Поливання розсади. Фото - штучний інтелект

Додатковий секрет — мульчування

Щоб закріпити успіх та полегшити собі роботу, досвідчений господар рекомендує обов'язково використовувати червневе мульчування.

Слой скошеної трави, соломи чи іншої органіки навколо рослин відмінно утримує вологу в землі, захищає коріння від перегріву та значно зменшує потребу в частих поливах. До того ж мульча стримує ріст бур'янів, які забирають у городини цінну воду та поживні речовини.

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