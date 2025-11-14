Его часто использовали писатели

Украинский язык имеет множество интересных и колоритных слов. Некоторые из них знают не все, например, слово "тямок".

"Телеграф" рассказывает, в каких случаях его используют. Как пояснили на Портале украинского языка и культуры "Словник", "тямок" — это существительное мужского рода, которое означает то же, что "тяма" — сознание, или, в переносном смысле понимание чего-то, сообразительность. Именно этими качествами не обладают россияне, которые продолжают вести против Украины жестокую войну.

Выражение "без тями" означает состояние полного непонимания, или осознания, потери сознания, забвения, либо потери контроля над собой или ситуацией. Во всех этих случаях используется и слово "тямок". Например: "без тямку", "тямок повернувся".

Примеры из литературы

Лежала [дівчина] цілий день без пам'яті слаба, Але надвечір їй вернувся тямок (Л. Укр., І, 1951, 116).

Він стояв, наче чмелений, і якось без тямку дивився вниз своїми косими очима… (Мирний, II, 1954, 197)

Машина рушила, а Андрій все ще ніяк не міг прийти до тямку (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 46).

Синонимы к выражению без тями/без тямку

Непритомний / у непритомності

Без свідомості

У забутті

Зомлілий

У нестямі (більше про сильне емоційне збудження)

У маренні

Не при собі

