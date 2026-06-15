Не выбрасывайте это: старые наушники могут заменить аксессуары и органайзеры

Два простых способа их использовать

Старые или сломанные проводные наушники часто просто лежат без дела в ящиках, хотя на самом деле их ещё можно использовать. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно дать им вторую жизнь и даже сделать полезные вещи для дома.

Это простой способ позволит снизить количество электронных отходов и немного сэкономить. Детальнее об идеях написали в "los andes 142".

Первый вариант использования – сделать из проводов простой браслет. Для этого нужно разобрать кабель, достать тонкие внутренние провода, заплести их в косу и зафиксировать концы. В результате получается недорогой и оригинальный аксессуар.

Второй вариант – использовать наушники в качестве органайзера для кабелей. Ими удобно скреплять зарядные устройства или другие провода, чтобы они не путались в сумке или на столе. Достаточно просто обернуть кабель наушников вокруг других проводов и закрепить узлом или липучкой.

Что сделать из старых и ненужных наушников. Фото: "los andes 142"

Такие простые идеи показывают, что даже старые вещи могут оказаться полезными, если посмотреть на них по-новому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старый противень помогает навести порядок в доме.