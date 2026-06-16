Пенсіонер проігнорував повістку і має статус "у розшуку": чи можуть йому заблокувати банківську картку

Відповідь на гостре питання, що хвилює багатьох чоловіків старшого віку в Україні

Страх перед блокуванням банківських рахунків через порушення правил військового обліку залишається одним із найпоширеніших серед українців. Особливо воно хвилює пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки та бачать у застосунку "Резерв+" позначку "в розшуку".

Тож, чи варто хвилюватися через блокування доступу до коштів, якщо у вас є проблеми з ТЦК? "Телеграф", посилаючись на Кодекс України про адміністративні правопорушення, дасть відповідь на це запитання.

Згідно з чинним законодавством України у 2026 році, автоматичне блокування пенсійної картки лише через неявку за повісткою до ТЦК або навіть наявність статусу "в розшуку" в додатку "Резерв+" не передбачене. Самі територіальні центри комплектування не мають повноважень блокувати банківські рахунки громадян.

Водночас ігнорування вимог військового обліку може призвести до адміністративної відповідальності. За неявку до ТЦК без поважних причин або інші порушення правил військового обліку може бути винесена постанова про накладення штрафу за статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Станом на 2026 рік, під час дії воєнного стану, за цими статтями для громадян діють однакові розміри штрафів — від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо штраф не буде сплачений у встановлений законом строк, ТЦК має право передати постанову до органів Державної виконавчої служби. Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець може накласти арешт на рахунки боржника та розпочати примусове стягнення коштів.

Саме на цьому етапі можливі обмеження щодо користування банківськими рахунками. При цьому йдеться не про сам факт перебування в розшуку, а про невиконання постанови про сплату штрафу.

Таким чином, якщо пенсіонер не з'явився за повісткою до ТЦК і має в "Резерв+" позначку "в розшуку", його пенсійна картка не може бути заблокована автоматично. Ризик виникає лише у випадку, якщо буде винесено постанову про адміністративний штраф, його не сплатять добровільно, а справу передадуть до виконавчої служби для примусового виконання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути розшуку ТЦК і не втратити бронь після введення нових правил бронювання.