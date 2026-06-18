Вирусный кухонный лайфхак: женщина показала "секретную" смесь, которая уменьшит количество мошек в доме (видео)

С наступлением теплого времени года многие домохозяйства сталкиваются с одной и той же проблемой — появлением плодовых мушек на кухне.

Насекомые быстро появляются у фруктов, мусорных ведер, раковин и остатков пищи, создавая ощутимый дискомфорт в быту.

На этом фоне в сети стремительно распространился один из домашних способов борьбы с насекомыми, который представила жительница Великобритании. Ее видео у TikTok стало вирусным и собрало миллионы просмотров, вызвав активное обсуждение среди пользователей. Об этом говорится на TikTok-странице "genevieve.levy.creates".

Автор лайфхака утверждает, что смогла существенно снизить количество мушек благодаря простой самодельной ловушке, изготовленной из обычных кухонных ингредиентов. По ее словам, метод не гарантирует полного исчезновения насекомых, однако заметно сокращает их количество в помещении.

Суть способа заключается в создании привлекательной для насекомых смеси. Для этого используется жидкость для мытья посуды, небольшое количество сахара или меда, уксус и вода. Полученный раствор помещают в миску, затем накрывают пищевой пленкой и делают в ней небольшие отверстия.

По задумке, запах сладкой жидкости привлекает проникающих внутрь мошек, но уже не могут выбраться наружу из-за особенностей поверхностного натяжения жидкости с моющим средством. Ловушку рекомендуется размещать в местах наибольшего скопления насекомых – рядом с фруктами или кухонными зонами, где хранятся продукты.

Публикация вызвала активную реакцию пользователей соцсетей. Многие отметили, что уже сталкивались с подобной проблемой и планируют опробовать метод на практике. Некоторые поделились собственными вариациями, в том числе использованием только моющего средства, которое, по их наблюдениям, также эффективно удерживает насекомых.

Отдельно пользователи начали предлагать альтернативные бытовые советы для профилактики появления мушек, в частности, регулярное очищение кухонных поверхностей и обработку слива кипятком, где насекомые могут размножаться.

Несмотря на популярность метода, специалисты обычно отмечают: наиболее эффективным способом борьбы с плодовыми мушками остается устранение источников их питания и влаги.