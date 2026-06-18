Супруги ушли в засушливые горы на 40 лет: то, что там выросло, теперь кормит три поколения

Эта невероятная история облетела весь мир

Более 40 лет назад супруги из Китая переехали жить в местность, которая почти не имела растительности, страдала от сильных песчаных бурь и эрозии почв. С тех пор усилиями одной семьи там появилось более 200 тысяч деревьев.

Подробнее о том, как муж с женой превратили бесплодные горы в густой лес, рассказал портал CPG.

В 1980-х годах Чжан Ляньлянь и ее муж Ван Яову переехали в деревню Лейпинта в округе Аньсай. Супруги арендовали более 26 гектаров засушливых горных земель и решили начать их озеленение. Женщину вдохновил пример ее отца, работавшего в лесном хозяйстве.

Сегодня Чжан Ляньлянь 70 лет

За эти годы Чжан Ляньлянь сносила около 300 пар обуви и использовала более сотни мотыг. В общей сложности семья высадила лес на площади более 133 гектара. К масштабному проекту впоследствии подключились их дети, внуки и другие жители села.

В общей сложности на этих землях появилось более 200 тысяч деревьев. Некоторые из них настолько выросли, что два взрослых человека едва могут обхватить их руками.

Лес не только восстановил экосистему региона, но стал источником дохода для местных жителей. Семья развивает сельское хозяйство под кронами деревьев, в частности, выращивает кур на свободном выгуле и занимается экологическим птицеводством.

"Чистые воды и зеленые горы – это бесценное богатство. Посадка деревьев и создание лесов непременно приведут к лучшей жизни", – убеждена Чжан Ляньлянь.

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