Подружжя пішло в посушливі гори на 40 років: те, що там виросло, тепер годує три покоління

Ця неймовірна історія облетіла весь світ

Понад 40 років тому подружжя з Китаю переїхало жити у місцевість, що майже не мала рослинності, потерпала від сильних піщаних бур і ерозії ґрунтів. З того часу зусиллями однієї родини там з'явилося більше ніж 200 тисяч дерев.

Докладніше про те, як чоловік з дружиною перетворили безплідні гори на густий ліс, розповів портал CPG.

У 1980-х роках Чжан Ляньлянь та її чоловік Ван Яову переїхали до села Лейпінта в окрузі Аньсай. Подружжя орендувало понад 26 гектарів посушливих гірських земель і вирішило почати їх озеленення. Жінку надихнув приклад її батька, який працював у лісовому господарстві.

Нині Чжан Ляньлянь 70 років

За ці роки Чжан Ляньлянь зносила близько 300 пар взуття та використала понад сотню мотик. Загалом сім'я висадила ліс на площі понад 133 гектара. До масштабного проєкту згодом долучилися їхні діти, онуки та інші мешканці села.

Загалом на цих землях з'явилося понад 200 тисяч дерев. Деякі з них настільки виросли, що двоє дорослих людей ледве можуть обхопити їх руками.

Ліс не лише відновив екосистему регіону, а й став джерелом доходу для місцевих мешканців. Родина розвиває сільське господарство під кронами дерев, зокрема вирощує курей на вільному вигулі та займається екологічним птахівництвом.

"Чисті води та зелені гори — це безцінне багатство. Посадка дерев і створення лісів неодмінно приведуть до кращого життя", — переконана Чжан Ляньлянь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українці звели будинки зі скляних пляшок, що економлять тепло й гроші.