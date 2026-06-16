Укр

Забудьте о венике: почему испанцы отказались от него при уборке

Автор
Юлия Закирова
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Девайс поможет быстро избавиться от пыли
Девайс поможет быстро избавиться от пыли. Фото Телеграф

Компактные устройства позволяют поддерживать чистоту дома без усилий.

Обычные веники постепенно теряют популярность. В 2026 году все больше людей предпочитают беспроводные пылесосы, которые позволяют быстро навести порядок в доме и не тратить много времени на ежедневную уборку.

Как сообщает испанское издание Сlarin, современные тенденции в сфере бытовой техники все больше ориентируются на мобильность, компактность и простоту использования. Особенно это актуально для семей с детьми, домашними животными или активным ритмом жизни, где пыль и грязь накапливаются гораздо быстрее.

Главное преимущество беспроводных пылесосов заключается в автономности: они работают от аккумулятора, поэтому пользователям не нужно искать розетку или постоянно переключать кабель во время уборки. Кроме того, большинство моделей имеют легкую конструкцию и подходят для очистки полов, ковров, мебели и труднодоступных уголков.

Пылесос легко впитывает пыль, шерсть и мусор

Еще одной причиной популярности таких устройств является более эффективная уборка. Если при подметании веником часть пыли просто перемещается с места на место, то пылесос сразу впитывает мелкие частицы, шерсть и мусор.

Среди основных преимуществ беспроводных пылесосов эксперты называют экономию времени, меньшую физическую нагрузку, возможность легко убирать в труднодоступных местах и компактное хранение. Также многие модели комплектуются специальными насадками для сбора шерсти домашних питомцев.

Эксперты рекомендуют использовать такие пылесосы регулярно. На кухне и в гостиной, где люди находятся чаще всего, уборку рекомендуют проводить каждый день или через день. В менее посещаемых комнатах достаточно двух-трех уборок в неделю.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое решение сделает ванну удобнее и легче в уходе.

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#Уборка #Пилесос #Побутова техніка