Начнется со Львовской области и дойдет до Харьковской: Украину скоро накроет грозовой фронт

Дольше всего осадки продержатся на западе

В Украине сейчас наблюдается неустойчивая погода с периодами сильных ливней и гроз. Синоптики предупреждают, что очередную волну непогоды следует ожидать уже в начале следующей недели.

По данным прогнозов Ventusky, уже 22 июня в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами, которые будут постепенно охватывать все больше регионов страны.

Первыми под удар непогоды попадут западные области. Уже около 6:00 утра осадки и местами грозы прогнозируются во Львовской области. Количество осадков может достигать 8 мм.

Грозы и дожди будут двигаться с запада страны

К 9:00 утра дожди ослабнут, но охватят всю Львовскую область, а также затронут Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Ровенскую и Волынскую области. В это время ожидается до 4 мм осадков, а грозы возможны почти повсеместно в зоне дождя.

Львовщина первой попадет под удар непогоды

Ближе к обеду, около 12:00, дождливая погода охватит почти весь запад Украины и начнёт продвигаться на север — в Черниговскую и Сумскую области. Грозы в это время будут носить локальный характер: частично во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях.

К обеду непогода охватит весь запад Украины

Во второй половине дня осадки продолжат движение на восток и центр страны. Дожди с грозами дойдут до Житомирской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей. Самые сильные грозы ожидаются в Житомирской области и на границе Черниговской и Сумской областей.

Грозы дойдут до Харьковщины

Самые интенсивные осадки прогнозируются ближе к вечеру — около 18:00. В это время непогода охватит также Черкасскую и Кировоградскую области, а местами возможны дожди в Одесской и Николаевской областях. В то же время, западные регионы постепенно начнут освобождаться от осадков.

Самая сильная непогода прогнозируется ближе к вечеру

По прогнозам, на следующий день, 23 июня, дожди останутся только в отдельных южных и центральных областях — в частности, в Николаевской, Херсонской, Кировоградской и окрестных регионах, но осадки будут более слабыми и кратковременными.

На следующий день осадков почти не будет

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему погода в Украине все чаще переходит в крайности — от аномальной жары до резких заморозков.